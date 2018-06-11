'AKP Kandilâ€™e operasyonla rÃ¼zgarÄ±n yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor'

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Kandil operasyonu sÃ¶ylemlerinin 7 Haziran ve 1 KasÄ±m arasÄ±ndaki taktiklerin baÅŸka bir ÅŸekli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kandil’e dönük operasyon iddialarÄ± gündemdeki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± korurken, muhalefet bu operasyonun bile isteye seçimler öncesine getirildiÄŸine iÅŸaret ediyor. Muhalefetin bu yöndeki tavrÄ± oy devÅŸirmek için böyle bir operasyonunun olmamasÄ± yönünde. CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce, ErdoÄŸan'Ä±n amacÄ±nÄ±n Kandil'e operasyon deÄŸil, milliyetçi seçmenden oy devÅŸirmek olduÄŸunu ifade ediyor. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da, Kandil operasyonu söylemlerinin 7 Haziran ve 1 KasÄ±m arasÄ±ndaki taktiklerin baÅŸka bir versiyonu olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. Yani Sancar’a göre, AKP kutuplaÅŸma ve gerginlikle rüzgarÄ±n yönünü deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± AdaylarÄ±ndan Meral AkÅŸener de daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±, iç seçimlerin öznesi durumuna getirdiÄŸine iÅŸaret etmiÅŸ ve bu durumun seçim malzemesi olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirmiÅŸti.

KANDÄ°L ASKERÄ° MESELE DEÄžÄ°L, SÄ°YASÄ° HAMLE

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, böyle bir operasyon planÄ±nÄ±n uzun süredir konuÅŸulduÄŸunu söyledi. Yine operasyonun seçimlerle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak gündeme getirileceÄŸinin de aylar öncesinden söylendiÄŸini belirten Sancar, “AslÄ±nda burada 7 Haziran ve 1 KasÄ±m arasÄ±ndaki taktiklerin baÅŸka bir versiyonu söz konusu. Biliyorsunuz AKP iktidar olma çoÄŸunluÄŸunu kaybedince o dönem savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± yükseltmiÅŸti. Bir kaos ortamÄ±yla 1 KasÄ±m seçimlerine gidildi” dedi.

Kandil'e operasyonun da yeni bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sancar, son 30 yÄ±ldÄ±r farklÄ± iktidarlar tarafÄ±ndan hep gündeme getirildiÄŸini söyledi. Ä°ç politikada bazÄ± ayarlamalar yapma ihtiyacÄ± ile Kandil operasyonunun Ä±sÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sancar, AKP'nin korku, gerilim, kutuplaÅŸtÄ±rma politikalarÄ± aleyhine esmekte olan kuvvetli rüzgarlarÄ±n yönünün deÄŸiÅŸtirilmek istendiÄŸini dile getirdi. Ä°ktidarda kaybetme duygusunun ilk defa bu kadar yüksek dÄ±ÅŸa vurulduÄŸunu belirten Sancar, “Seçimlerde kaybetme yoluna girmiÅŸtir. AKP-MHP koalisyonu maÄŸlubiyeti çok yakÄ±nÄ±nda, adeta teninde hissetmektedir. Bununla birlikte panik ve telaÅŸ vardÄ±r. O nedenle ülkeyi her türlü tehlikeli maceraya sürüklemeyi göze alÄ±rlar. Kandil denen bölgenin ne kadar geniÅŸ bir alan olduÄŸu biliniyor. Bu nedenle operasyon ile ne kastedildiÄŸi de belli deÄŸil” dedi. Bunun bir askeri mesele deÄŸil, siyasi bir hamle olduÄŸunu vurgulayan Sancar, bu politikalarÄ±n Türkiye'yi biraz daha çÄ±kmaza sokmaktan baÅŸka bir sonuç vermeyeceÄŸini söyledi.

ESKÄ°DEN MUHALEFET DESTEK ÇIKIYORDU

Burada muhalefet partilerine ve cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na sorumluluk düÅŸtüÄŸünü belirten Sancar, “Daha önce AKP bu söylemlere baÅŸvurduÄŸunda muhalefetten destek geliyor ve iktidarÄ±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yordu. ArtÄ±k muhalefetin bu konuda göstereceÄŸi tereddüt ve ürkeklikler diktatörlüÄŸün ve savaÅŸ politikalarÄ±n yerleÅŸmesine yol açacak ve herkese aÄŸÄ±r bir fatura çÄ±karacaktÄ±r. Bizim politikalarÄ±mÄ±z çok net. SavaÅŸ ve güvenlik politikalarÄ±yla toplumu rehin alma oyunlarÄ±na açÄ±kça karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yoruz. Çözüm barÄ±ÅŸ ve demokrasidir” dedi.

OY DEVÅžÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N YAPILMAK Ä°STENÄ°YOR

CHP’nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Ahmet Arpad’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. OlasÄ± Kandil operasyonuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri sorulan muharrem Ä°nce, AKP’nin bunu meydanlarda ‘oy devÅŸirmek’ için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Muharrem Ä°nce, “Çok üzülüyorum. Mesele destek meselesi deÄŸil. Davul ile zurna ile operasyon olur mu? Biz geliyoruz kaçÄ±n demektir. ErdoÄŸan’Ä±n derdi Kandil falan deÄŸil, derdi seçim. Senin bunu meydanlarda oy devÅŸirmek için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. YapamayacaÄŸÄ±nÄ± da bal gibi biliyorum. Sizin Ä°ran ile anlaÅŸmadan ABD ile anlaÅŸmadan bunu yapamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ben biliyorum. Bunu siyaset için kullanmak yanlÄ±ÅŸtÄ±r. ErdoÄŸan ve hükümeti ciddiyete davet ediyorum. Siyasete alet etmeleri orduyu yÄ±pratÄ±r” dedi.

DIÅž POLÄ°TÄ°KA, Ä°Ç SEÇÄ°MLERÄ°N ÖZNESÄ° DURUMUNA KONULMAK Ä°STENÄ°YOR

Ä°YÄ° Parti AdayÄ± Meral AkÅŸener de Kandil’e dönük operasyon iddialarÄ± gündeme geldiÄŸinde dÄ±ÅŸ politikanÄ±n iç siyasette özne yapÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, “seçim almak için her yol mübah davranÄ±ÅŸÄ±” nÄ± eleÅŸtirmiÅŸti. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Meral AkÅŸener’in Kandil’e yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyona iliÅŸkin tavrÄ± ÅŸöyle: “Türkiye’de uzun zamandÄ±r hem terör mücadelesi hem dÄ±ÅŸ politika, iç seçimlerin öznesi durumunda. Yani ‘One minute’den sonra gelen bir silsileyi düÅŸünün; Afrin, Menbiç sözleri unutuldu. FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu unutuldu. Åžimdi de Kandil söz konusu. Terör mücadelesi yapmak ciddi bir iÅŸtir. Yani oradaki, kÄ±nalÄ± kuzularÄ±n hayatÄ±yla ödenen bir mücadeledir. Bunu ciddiye almak lazÄ±m. Tek bir endiÅŸem var; seçim almak için her yol mübah davranÄ±ÅŸÄ±n bir sonucu olmasÄ±n... Seçime kurban edilirse terörle mücadelen pek hayÄ±r çÄ±kmaz. Mehmetçik bir yerde harekata geçtiÄŸi zaman ben çok dikkatli bir dil kullanÄ±rÄ±m” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 11:55

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