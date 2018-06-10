Suriçi’nden umudun sesi yükseliyor!

Rengarenk Umutlar Derneği Umut Çocuk Korosu ilk konserini 10 Haziran’da Diyarbakır Sur’da verecek.

Sur’da yaşanan çatışmalar süresi boyunca da mahalledeki çocuk ve kadınlarla beraber çalışmalar sürdüren Rengarenk Umutlar Derneği’nde Sur içinde yaşayan çocuklar için alternatif eğitim ve atölyeler yapılıyor. Dernek çalışmaları ve konser hakkında konuşan dernek başkanı Hüseyin İzgi, “Yıllardır Sur’un içinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Daha önce Umut Işığı Kadın Kooperatifi çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarımızı şuan Rengarenk Umutlar Derneği olarak sürdürüyoruz. Burada sadece projeler etrafında şekillenen bir dernekten ziyade mahallenin parçası olan bir kurum, bir mahalle eviyiz esasında. Burada doğup büyüyen çocukların neredeyse hepsi bizim derneğimize gelmiştir. Çok büyük bir gönüllü ağımız var ve kapımızı çalıp çocuklarla berber birşeyler yapmak isteyen kimseyi geri çevirmiyoruz. Dönem boyunca dernek gönüllüleri ve dayanışma içinde olduğumuz kurumlar tarafından toplumsal cinsiyet, ritm,akran zorbalığı, farklılıklara saygı, Kürtçe bilim gibi bir çok atölye gerçekleştirildi. Bu dönemi derneğin öğrencisi olan çocukların oluşturduğu ve gönüllülerimizin çalıştırdığu Umut Çocuk Korosu’nun konseriyle bitiriyoruz. Yazın mahallede daha az çocuk oluyor ama biz yine de her gün açık olup çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Umut Çocuk Korosu’nun konserleri:

10 Haziran Sur Sokak Şenliği

12 Haziran Önce Çocuklar Derneği

13 Haziran Amed Şehir Tiyatrosu (HABER MERKEZİ)

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