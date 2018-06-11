ÃœrdÃ¼n halkÄ± IMF hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± ayakta

ÃœrdÃ¼n'de vergilere ve temel tÃ¼ketim maddelerine yapÄ±lan zamlar bÃ¼yÃ¼k eylemlere neden oldu.

GeçtiÄŸimiz hafta Ürdün, tarihinin en kitlesel halk hareketlerinden birine sahne oldu. Hareketin sebebi bir çok basÄ±n yayÄ±n organÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi ülkede hem vergilere hem temel tüketim maddelerine yapÄ±lan zamlar. Ürdün basÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ±na göre akaryakÄ±ta yüzde 5-10 arasÄ±nda ve 164 temel tüketim maddesine yüzde 10 civarÄ±nda ek vergi getirilmek istendi.

IMF’nin uyguladÄ±ÄŸÄ± program çerçevesinde hükümet bu adÄ±mlarÄ± hayata geçirmek istedi. Lakin hükümetin bu adÄ±mÄ±, Ürdün halkÄ± tarafÄ±ndan sokakta protesto edildi. Sokak olaylarÄ±nda ve grevlerde 15 sendikadan oluÅŸan ve 2013’te oluÅŸturulan “Meclis” önemli bir rol oynadÄ±.

Ürdün, 1989’dan bu yana IMF ile anlaÅŸmalar imzalÄ±yor. Suudi basÄ±nÄ±n amiral gemisi Åžarkul Avsat gazetesinden Süleyman Cevdet, sorunun yapÄ±lmak istenen zamlara karÅŸÄ± halkÄ±n sokaÄŸa inmesi deÄŸil, IMF programÄ± olduÄŸunu yazdÄ± ve bugüne kadar uygulanan hiçbir IMF programÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. IMF’nin programÄ±nÄ±n ülkeleri kalkÄ±ndÄ±rmamasÄ±yla ilgili olarak “Fakat burada iki sorun var. Ä°lki, böyle bir geleceÄŸin yakÄ±n ve uzak vadede asla gelmemiÅŸ olmasÄ±dÄ±r” dedi.

Al Kuds al Arabi gazetesi ise protestolar karÅŸÄ±sÄ±nda güvenlik güçlerinin aÅŸÄ±rÄ± ÅŸiddet kullanmamasÄ±na dikkat çekti. Rai al Youm YazarÄ± Abdulbari Atwan da, Ürdün’de yaÅŸanan geliÅŸmelerle ilgili olarak Nasrettin hocanÄ±n eÅŸeÄŸi ile ilgili “tam açlÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸken öldü” fÄ±krasÄ±nÄ±n Arapça versiyonunu hatÄ±rlattÄ±.

IRAK’LA YENÄ° SORUN DÄ°CLE’NÄ°N SUYU

Türkiye’nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlar ve bulundurduÄŸu askeri birlikler nedeniyle Irak-Türkiye iliÅŸkileri zaman zaman gerginlikler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Rai al youm gazetesi son olarak gerçekleÅŸtirilmesi planlanan Kandil, Sincar ve Mahmur operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± IraklÄ± yetkililerden herhangi bir sesin çÄ±kmamasÄ±nÄ± hükümetin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±na ve parlamento seçimlerinden yeni çÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na baÄŸladÄ±. Gazete baÅŸ yazÄ±sÄ±nda Dicle’nin üzerinde kurulu olan IlÄ±su barajÄ±nÄ±n doldurulmasÄ± kararÄ± nedeniyle Irak’a giden suyun yüzde 50 azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n yeni bir krizin ve gerginliÄŸin habercisi olarak deÄŸerlendirdi.

ÜRDÜN’DEKÄ° MESELENÄ°N ASLI

FotoÄŸraf: Shadi Nsoor/AA

Süleyman CEVDET

Åžarkul Avsat*

ÜRDÜN’de ÅŸu ana kadar devam eden mesele belki de hükümetin bazÄ± ürünlerin fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± ya da yeni vergi kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmasÄ± ve akabinde de insanlarÄ±n sokaÄŸa çÄ±karak yüksek sesle protesto etmeleri ve itirazda bulunmalarÄ± deÄŸildir. HayÄ±r, mesele bu deÄŸil. Mesele sadece Ürdün’de deÄŸil aynÄ± zamanda pek çok Arap ülkesindeki vatandaÅŸÄ±n zorunlu hale gelen ekonomik reform programÄ±nÄ±n yükünü ne kadar taÅŸÄ±yabileceÄŸiyle ilgilidir. AynÄ± ÅŸekilde bu mesele, bölgedeki herhangi bir devletin UluslararasÄ± Para Fonu’na (IMF) danÄ±ÅŸarak tavsiye almak istemesi ve onu kendisine yardÄ±m elini uzatmaya davet ettiÄŸi zaman IMF’nin önerdiÄŸi reform reçetesine ne kadar uyumlu olduÄŸuyla da ilgilidir.

Ürdün’ün baÅŸkenti Amman’da olaylarÄ±n ardÄ±ndan istifa eden Hani el-Mulki hükümeti, Temsilciler Meclisi’ne vergi kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± sundu. Fakat Ürdün örneÄŸinde yeni olan, el-Mulki’nin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya gönderirken tasarÄ±nÄ±n IMF’nin bir talebi olduÄŸunu, hükümetin bu tasarÄ±yÄ± kabul edip hÄ±zlÄ±ca bitirmek istediÄŸini söylemesidir.

Bundan daha önemli yeni bir ÅŸey daha var… Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ±, kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± reddettiÄŸini ve hükümete geri göndermeye karar verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. Yine Meclis BaÅŸkanÄ±, meclisin IMF’nin diktelerine boyun eÄŸmeyi ve hükümete baÄŸlÄ± hareket etmeyi reddettiÄŸini ve doÄŸru yerin halkÄ±n yanÄ± olduÄŸunu gördüÄŸünü söyledi.

Ürdün hükümeti; attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n ekonomik reform konusunda uluslararasÄ± alanda farklÄ± hükümetlere yardÄ±m eden IMF’nin istekleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu ifade etti. YardÄ±m etmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir dizi istekleri bulunduÄŸunu ve hükümeti bu istekleri göz ardÄ± etmemeye çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemek istemedi.

Özellikle de Güney Amerika ülkeleri baÅŸta olmak üzere pek çok hükümetin IMF’yle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tecrübeler, IMF’nin tavsiyelerinin ve önerilerinin sonuçlarÄ±nÄ±n garanti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Yine tecrübeler IMF’nin, bozukluklarÄ±nÄ± gidermek istediÄŸi ekonominin IMF içerisindeki nüfuz sahibi ülkelerin ekonomilerine baÄŸlÄ± hale getirecek bir politikaya göre çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

IMF içerisinde ekonomi alanÄ±nda büyük uzmanlar var. Bu bir gerçek. IMF, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve görevlerini, konuÅŸtuÄŸu çevreyi bilen ve anlayan ekonomistler vasÄ±tasÄ±yla öneri ve rehberlik kapsamÄ±nda planlÄ±yor. Bu da baÅŸka bir gerçek. IMF, kendisinden öneri isteyen hükümete tavsiye noktasÄ±nda cimrilik yapmÄ±yor. Bu da üçüncü bir gerçek. Aksine IMF, herhangi bir devletle anlaÅŸma giriÅŸiminin o devletin ekonomisinden vazgeçmediÄŸine ve kendi imkanlarÄ±na dayanarak yakÄ±n gelecekte kendi kendine yeten bir ekonomiye dönüÅŸeceÄŸine delil olduÄŸunu devamlÄ± olarak dillendiriyor. IMF, bunu yeni bir kredi üzerine varÄ±lan her anlaÅŸmada yeni hükümete tekrar tekrar söylüyor.

Fakat burada iki sorun var… Bu sorunlardan ilki, böyle bir geleceÄŸin yakÄ±n ve uzak vadede asla gelmemiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bu geleceÄŸin geldiÄŸini görenler varsa lütfen bunu bize söylesinler. Ä°kincisi ise tavsiye ve önerilerde bulunan IMF, önündeki kâÄŸÄ±dÄ±n üzerine yazÄ±lmÄ±ÅŸ kuru açÄ±klamalar, sessiz oranlar ve sabit rakamlarla kendisinden bunlarÄ± uygulamasÄ±nÄ± istediÄŸi insanlar arasÄ±nda neredeyse ayrÄ±m yapmÄ±yor.

Ürdün’de ve baÅŸka bir ülkede meydana gelen benzer hadiselerdeki meselenin aslÄ± budur. AslÄ±nda siz, IMF’nin her yeni kredide ülkelere nasÄ±l bir tavsiyede bulunduÄŸunu ve sonra da farklÄ± bir netice beklediÄŸini bilmiyorsunuz!

Siz bilmiyorsunuz ama IMF kesinlikle biliyor!

*Åžarkul Avsat’Ä±n Türkçe sitesinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

TAM AÇLIÄžA ALIÅžMIÅžKEN AT ÖLDÜ

FotoÄŸraf: Shadi Nsoor/AA

Abdulbari ATWAN

Rai al Youm

OkullarÄ±n “okul”, müfredatÄ±n “müfredat”, öÄŸretmenlerin de “öÄŸretmen” olduÄŸu zamanda ilkokulda bizim için hazÄ±rlanan bir kitapta manidar bir hikaye vardÄ±. Hikaye taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, toprak iÅŸleme ve hasatta yardÄ±mcÄ± olmak için Bedevi’nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± “asil bir attan” bahsediyordu. Bedevi, satÄ±cÄ±nÄ±n ata günde dört kilo arpa tavsiyesini çok buldu.

Hikayeye göre Bedevi, birinci gün azaltmadan yemini tam verdi. Ä°kinci gün üç kiloya azaltmaya karar verdi. At topraÄŸÄ± sürdü diÄŸer iÅŸleri de yaptÄ±. Bu durum sahibini ikinci, üçüncü kez yemini azaltmasÄ± için cesaretlendirdi. Günden güne çöken at, bir gün son nefesini verdi. O an Bedevi meÅŸhur sözünü söyledi; “Tam açlÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸken öldü”.

Geçen çarÅŸamba günü Ürdün’de sendikalarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸen ve bütün uluslararasÄ± haber ajanslarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu ilan edilen grevi izlerken bu hikaye aklÄ±ma geldi. Tabi ki bir farkla; Asil Ürdün halkÄ± o at gibi ölümü beklemedi. AyaklandÄ± ve açlÄ±ktan öldürmek isteyenler karÅŸÄ±sÄ±nda bu sonuca ulaÅŸmamalarÄ± için “HayÄ±r” dedi. Önceki hükümetlerin siyasetlerinin ve uyguladÄ±klarÄ± ekonominin bedelini ezilmiÅŸ halk tabakalarÄ±nÄ±n bir kerede ödemesi isteniyor.

IMF fiili olarak ekonomi bakanlÄ±ÄŸÄ±na dönüÅŸtü. ÅžiÅŸman kediler için fakirlerin emeklerini emen, çocuklarÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan lokmalarÄ± çalan politikalarÄ±nÄ± kendisi belirliyor.

Ürdün, diÄŸer Arap ülkeleri gibi yolsuzluktan ve kamu mallarÄ±nÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±ndan muzdarip. Yoksullar ve zenginler arasÄ±ndaki uçurumda görülmemiÅŸ bir geniÅŸlemeden sonra Ürdün halkÄ± bir sÄ±nÄ±f savaÅŸÄ±nÄ±n önünde duruyor.

ÜRDÜN DERSLERÄ°; YETKÄ°LÄ°LER NÄ°YE GÖSTERÄ°CÄ°LERE SALDIRMIYOR?

FotoÄŸraf: Shadi Nsoor/AA

Al Kuds al Arabi

BaÅŸyazÄ±

SON zamanlarda Ürdünlü protestocular, Arap yönetimlerin protesto hareketlerine davranÄ±ÅŸ biçimlerinde benzersiz bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Tunus’ta Halk Devrimi sonrasÄ±nda ortaya çÄ±kan seçilmiÅŸ bir hükümet tarafÄ±ndan yönetilen MayÄ±s 2017’deki olaylarÄ± hatÄ±rlamak önemlidir. Gaz, fosfat ve petrol alanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin protestolarÄ±nÄ± bir ay ertelemeyi denedi. Tutuklamalar ve protestoculara yönelik baskÄ±lar bitmedi. CumhurbaÅŸkanÄ± Baci Kaid Essibsi’nin müdahale için çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ordu, MÄ±sÄ±r ordusunun Rabia ve el Nahda alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± gibi büyük bir katliam için bu talebi sömürmedi.

Her ÅŸeyden önce, Ürdün’de güvenlik güçlerinin büyük gücü göz ardÄ± edilmemelidir. DiÄŸer makamlarÄ±n kontrol edilmesinde (ve dolayÄ±sÄ±yla zayÄ±flatÄ±lmasÄ±nda) güvenlik güçleri bir rol oynamaktadÄ±r. Burada kastedilen tabi ki yasama ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n yetkilerinin yanÄ± sÄ±ra, hükümet ve onlarÄ±n bakanlÄ±klarÄ±dÄ±r. Bazen Kral’Ä±n kararlarÄ±nÄ± ve direktiflerini engellemeye cesaret edebiliyorlar. Bu durum ÅŸüphesiz sadece Ürdün için deÄŸil, Fakat tüm Arap rejimleri için büyük sorunlarÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. Güvenlik hizmetleri ve diÄŸer kurumlar arasÄ±ndaki iliÅŸki; aynÄ± zamanda politikanÄ±n iÅŸlevindeki büyük yapÄ±sal dengesizliÄŸin bir parçasÄ±dÄ±r.

Pek çok Ürdün yetkilisi protestoculara halk devrimlerinin gerçekleÅŸtiÄŸi Suriye, Yemen ve Libya’nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± düÅŸünmelerini istedi. Bu talep tamamen boÅŸ. Çünkü büyük protestolar, sadece insanlarÄ±n sokaÄŸa inmekten baÅŸka bir seçeneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda gerçekleÅŸiyor.

Belki de sözü edilen ülkelerin koÅŸullarÄ± protestocularÄ±n olduÄŸu gibi yetkililerin ve Ürdün’de karar sahibi kiÅŸilerinde de akÄ±llarÄ±ndaydÄ±. Devrimler iki yönlü okunabilir. Yöneticiler baskÄ±ya doÄŸru eÄŸilim gösterdiklerinde, pratik olarak ülkesin daÄŸÄ±lmasÄ±na kapÄ±yÄ± açÄ±yorlar. Muammer Kaddafi ve Ali Abdullah Salih’te (Yemen) yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gibi, öldürülebilecek acÄ±masÄ±z bir tirana çeviriyor. Veya Zeynel Abidin bin Ali’de (Tunus) olduÄŸu gibi kovulabiliyor.

Ürdün’ün etrafÄ±nÄ± saran Suriye, Irak ve Filistin’den gelen ciddi bölgesel koÅŸullar; Amerika ve Ä°srail’in maruz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± muazzam baskÄ±lar ve Suudi Arabistan ve BAE’den gelen destek ve ekonomik yardÄ±mlarÄ±n engellenmesi durumlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Kral Abdullah tarafÄ±ndan temsil edilen Ürdün kurumlarÄ± sorumluluk üstlenmiyor. Bu durum Arap ülkelerini cehenneme çeviren hatalara yol açar. Suriye’de Yemen, Libya’da ve ateÅŸin küller altÄ±nda yandÄ±ÄŸÄ± Arap ülkeleri olduÄŸu gibi.

IRAK Ä°LE BU SEFER SU SORUNU

Rai al youm

BaÅŸyazÄ±

DÄ°CLE Nehri’ni yaya olarak geçen IraklÄ± kardeÅŸlerimizi görmek acÄ± verici. Bunun nedeni Türk hükümetinin nehir üzerinde kurulu olan IlÄ±su BarajÄ±nÄ± doldurma kararÄ± neticesinde su seviyelerinde görülmemiÅŸ bir düÅŸüÅŸün yaÅŸanmasÄ±. Akan su miktarÄ± yüzde 50 azaldÄ±. Geçen yÄ±la oranla akan su 8 milyar metreküpten 3 milyar metreküpe düÅŸtü.

Türkiye hükümeti; Suriye’nin kuzey doÄŸusunu emniyete aldÄ±ktan ve Amerikan Savunma BakanÄ± Jim Mattis ile Menbic krizinde iki ülkenin ortak devriye konusunda anlaÅŸmasÄ±ndan sonra Kuzey Irak’a odaklanmaya baÅŸladÄ±. Türkiye hükümetinin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, PKK’nin bulunduÄŸu Sincar (Åžengal), Kandil hatta Mahmur’a yönelik askeri hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, cuma günü yayÄ±nlanan bir televizyon röportajÄ±nda tehdit etmiÅŸti.

Kuzey Irak’a saldÄ±rÄ± ve Dicle Nehri’nde su miktarÄ±nÄ± önemli ölçüde azaltÄ±lmasÄ±; Irak hükümetinin ve halkÄ±nÄ±n kabul etmesi zor olan iki durumdur. Aksine bu durum Türkiye’ye ve CumhurbaÅŸkanÄ±’na karÅŸÄ± düÅŸmanlÄ±k duygularÄ±nÄ± körüklüyor. Bu nedenle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Dicle Nehri’nde suyun tekrar yükselmesine neden olacak olan IlÄ±su BarajÄ±nÄ± doldurma sürecini durdurma talimatÄ± verseydi iyiydi.

Saddam Hüseyin zamanÄ±nda Türk kuvvetlerinin, bahsi geçen partiye (PKK) karÅŸÄ± herhangi bir kÄ±sÄ±tlama olmaksÄ±zÄ±n Irak topraklarÄ±na girmesine izin veren bir Türk-Irak anlaÅŸmasÄ± vardÄ±.

Ancak bilgimize göre, bu anlaÅŸma yenilenmedi.

YazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Türk tehditlerine iliÅŸkin olarak BaÄŸdat merkezi hükümetinin resmi bir beyanÄ± veya açÄ±klamasÄ± yoktu. Belki de açÄ±klama yapÄ±lmamasÄ±, Haydar Ä°badi hükümetinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ve son parlamento seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ±n takibi ile uÄŸraÅŸmasÄ± nedeniyledir.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Suriye ve Irak hükümetlerini aynÄ± anda kaybetmesi siyasi açÄ±dan akÄ±llÄ±ca deÄŸildir. Özellikle de Türkiye için önemli olan baÅŸkanlÄ±k ve parlamento seçimlerine iki hafta kalmÄ±ÅŸken... Kendi ÅŸahsÄ± ve partisi Adalet ve KalkÄ±nma Partisi açÄ±sÄ±ndan da bu böyledir.

Türkiye bu günlerde birçok yönden özellikle civar ülkeleri olan Suriye, Irak’tan gelen tehlikelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Burada ana baÅŸlÄ±k, zeminde iki ülkenin egemenliÄŸini tanÄ±maktÄ±r. Dicle ve FÄ±rat’taki su paylarÄ±nÄ± olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir adÄ±m atmamalÄ±dÄ±r. Tarihi iliÅŸkilerle sularÄ± bulandÄ±rmamanÄ±n yolunun bu olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.

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