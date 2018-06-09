Muharrem İnce: Toplumun gülümsemeye, hayal kurmaya ihtiyacı var

NTV'ye konuk olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Toplumun huzura, barışa, gülümsemeye ve hayal kurmaya ihtiyacı var' dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, NTV'de Seçime Doğru programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İnce, seçim vaadlerini tek tek açıklıyor.

İnce'nin açıklamaları ve Ahmed Arpat'ın sorularına verdiği cevaplardan satır başları şöyle:

♦ 4 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı adaylığım açıklandı. 77 miting yaptım. Seçim gününe kadar 106 miting yapmış olacağız.

♦ Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkan adayı olmuş birisi ben bu ülkeyi yönetme iddiasındayım diyordur zaten. Ödevime çalışmak, dersine çalışmak, ülkeyi yönetmeye hazır olmak, her konuda kendini yetiştirmek, 16 yıllık milletvekilliği birikimiyle bir kadro kurmak, sanayisinden, eğitimine, dış politikasına güvenliğine kafa yormak, çareler üretmek tabii ki 36 günün işi değil.

♦ Toplumun barışmaya ihtiyacı, hıuzura ihtiyacı, gülümsemeye ve hayal kurmaya ihtiyacı var. 16 yılda o kadar gerdi ki Erdoğan millet, herkes mutsuz herkes huzursuz. Kağıt toplayan bir çocuk, milletvekili arkadaşımız soruyor, “Senin hayalin ne” diye. “Benim hayalim büyük karton bulmak. Büyük karton çok para yapıyor.” Çocuğun hayaline bakın nerelere düşürmüş çocukları. Ben çocuklara hayal kurdurmak istiyorum. Uzay üssünde olduklarını, araba geliştirdiklerini, yabancı dil öğrendiklerini hayal ettirmek istiyorum. İyi avukat, iyi öğretmen olduklarını hayal ettirmek istiyorum.

♦ Mizah siyasetin vazgeçilmezidir. Mizah yoksa kaba olur siyaset. Mizah olmazsa meydanlarda çöp dersiniz, tezek dersiniz, cibiliyetsiz dersiniz. Bu mizah yönü olmayan insanların işidir. Oysa siyasette karşıdaki iğnelerken, ona laf söylerken esprili yanıt vermeniz lazımdır. İnsanları düşündürtmeniz ve güldürmeniz lazım. Kabalaşmamanız lazım. Kimse kabalaştığımı söyleyemez.

♦ Bugün 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta miting yaparken ben rahatsız oldum. Ter akıyor ve insanlar sizi dinliyorlar orada oruçlu olanlar var. O insanları oradan mutlu göndermeniz lazım, umutlarını tazeleyerek göndermeniz lazım. Çocuklarımızın geleceği iyi olacak diye onlara bir şey vermeniz lazım.

♦ Arkada müthiş bir kadro var. Muharrem İnce çıkıyor, eğitim anlatıyor, dış politika anlatıyor ama arkada müthiş birikimli bir kadro var. Kendilerine '10. Kat' bir ekip var. Videoları onlar hazırlıyor.

♦ (Kandil operasyonu) Davul ile zurna ile operasyon olur mu. Biz geliyoruz kaçın demektir. Erdoğan'ın derdi Kandil falan değil, derdi seçim. Senin bunu meydanlarda oy devşirmek için yaptığını biliyorum. Siz İran ile anlaşadan ABD ile anlaşmadan bunu yapamayacağınızı ben biliyorum. Bunu siyaset için kullanmak yanlıştır. Erdoğan ve hükümeti ciddiyete davet ediyorum. Siyasete alet etmeleri orduyu yıpratır.

♦ (Gülen'in iade talebi tartışması) Ben Fethullah Gülen'i usulüne uygun istemedi dedim. İstedik dediler. Muharrem İnce gelsin dosyaları ona açalım dediler. Arkadaşlarım 85 klasör dediklerine bakmayın dediler 27 klasör var dediler. İade talebiyle ilgili 7 dosya var bunların 4'ü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili.

♦ Fethullah Gülen'in iade talebi bakanlığa gelmiş, bakanlık niye 6 ay bekletmiş. Bu kararı kim vermiş. Polis meslek yüksek okullarının çalınma 8 Haziran 2015'te hazırlanmış 7 ay sonra verilmiş, neden?

♦ Bazı belgeleri elden verdik diyorlar. Bunları görmek istedik bunları da göstermediler. Bazı ddsyalarda suç tarihi 2011'den başlıyor. Erdoğan'a göre milat kaçtı 17-25 Aralık 2013. Suç tarihini 2011 derseniz inandırıcı olurmusunuz.

♦ Mayıs 2012'de beş milletvekili Fethullah Gülen'i ziyaret edecek, siz suç tarihini 2011 diyeceksiniz. Bülent Arınç-Fethullah Gülen görüşmesi 2013 yılında. Bu dosyaları 6-7 ay neden beklettiniz.

♦ ABD kesin delil istiyor. Darbeyi enişteden öğrenmişsin. Soruları çalanlarla Fethullah Gülen arasında kesin delil ortaya koy diyor ABD. Bunu koyamamışsın.

♦ ABD, Adil Öksüz'ü elinden neden kaçırdın diyor. ABD ile hiç olmadığım kadar yakınız diyorsun ama ABD vermiyor, bu nasıl dünya liderliği. ABD vermek istemiyor, bunlar da alşmak istemiyor. Burada en can alıcı nokta 7 dosyanın bekletilmesidir. Kimden bilgi aldığım onu ilgilendirmez, bunlara cevap versin. Dosyalar 7 ay neden bekledi?

♦ FETÖ'yü temizlesek AKP'nin yarısı gider. Bütün millet bunları biliyor. Bunlar hala kucak kucağa. Birlikte ihanet ettiler. Ne zaman FETÖ bunlara ihanet etti, o zaman kavga başladı. FETÖ'yü 15 kat büyüttüler. FETÖ, IŞİD ve PKK ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

♦ (Apolet sökme tartışması) Orada Erdoğan bayrağı övmüyor, siyasi rakibi Muharrem İnce'yi eleştiriyor, Paşa da alkışlıyor. Biz balkanları askerlerin siyasete girmesinden dolayı kaybettik. Sözümün arkasındayım, Cumhurbaşkanı olunca emekli ederim. Apolet sökmek ile emekli etmek aynı şeydir. Sadece söylem farkı vardır.

♦ Ben 77 miting yaptım Erdoğan 16 miting yapmış. Erdoğan’ın 16 mitinginin 16’sını da baştan sona vermişsiniz. Benim 77 mitingimden 1 tanesini bile tam vermemişsiniz. Asıl sizin tutumunuz ne olacak. Bunu sadece NTV’ye de söylemiyorum.

♦ 1. turda kazanacağız. Ben stratejiyi 1. turda kazanmak için kuruyorum. Ben Millet İttifakı'nın çoğunlukla ilgili bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Mecliste çoğunluk olmasa da uzlaşmayla çalışacağım. Kazanırsam bir günde doların düşeceğine inanıyorum. Topyekün bir kalkınmadan bahsediyorum.

♦ Sarayı, köprüyü neden yıkayım, zihniyeti yıkacağım. Sanayimiz atıl, tarımımız atıl, denizlerimiz atıl. Bunları ekonmiye kazandıracağız.

♦ Devlet yönetimi kıraathane açacak, 'kekler bedava' diyor. Atanamamış öğretmenleri, sağlıkçıları atama gibi bir dertleri yok. İşsizlere iş bulmak gibi bir dertleri yok.

♦ Cumhurbaşkanı seçilince düzeltmek için yetkileri sonuna kadar kullanacağım. Tek bir kişi, 'yargı o, doktor o, bakan o…' Bakanların bir etkisi yok yetkisi yok.

♦ Yargıyı tarafsız ve bağımsız bir hale getirmeliyiz. 3 ayda bağımsız ve tarafsız yargı kurmak mümkün. Güçler ayrılığı olmadan olmaz. Eskisi de iyi değildi.

♦ Eksikleri giderilmiş bir parlamenter sisteme geçeceğiz. Çökertilmiş kurumları restorasyon sürecinden geçireceğiz. 2 yıllık restorasyon sürecinde yetkilerimi kullanacağım.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 22:08

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