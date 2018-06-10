10 Ekim davasÄ±, bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkenin davasÄ±!

10 Ekim Ankara KatliamÄ± davasÄ±nÄ±n avukatlarÄ±ndan Ä°lke IÅŸÄ±k; katliamÄ±, davanÄ±n bugÃ¼ne kadarki sÃ¼recini ve 24 Haziran'la baÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°lke IÅžIK*

Ülkenin yakÄ±n tarihi açÄ±sÄ±ndan en zor dönemlerden biri 2015 yÄ±lÄ± temmuzdan sonra baÅŸlayan ve uzunca bir zaman devam eden süreç olsa gerek. Devrilen çözüm masasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülke yeniden kan revan günlerine hÄ±zla geri dönerken, OrtadoÄŸu’da vahÅŸi, barbar bir örgüt insanlÄ±ÄŸa dair ne deÄŸer varsa, her birine saldÄ±rarak ÅŸehirleri ele geçiriyordu. AKP Hükümetinin öfkeli çocuklar adÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ± IÅžÄ°D’lilere çoÄŸu zaman gizlenmeye bile gerek duyulmaksÄ±zÄ±n destek verildi.

IÅžÄ°D her açÄ±dan elveriÅŸli, kullanÄ±ÅŸlÄ± bir örgüt olduÄŸunu AKP’nin en ihtiyaç duyduÄŸu anlarda, büyük ve kanlÄ± eylemler gerçekleÅŸtirerek gösterdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra “Madem kaos istediniz” sözleri ile birlikte IÅžÄ°D katliamlarÄ± baÅŸladÄ±. Ülke ilk kez canlÄ± bomba eylemleri ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 20 Temmuz Suruç KatliamÄ±’nÄ±n ÅŸoku halen devam ederken, daha büyük bir katliamÄ±n hazÄ±rlanmakta olduÄŸunu elbet ki hiçbirimiz tahmin edemedik.

10 Ekim 2015 eÄŸer tamamlanabilseydi bu ülkenin en büyük barÄ±ÅŸ mitinglerinden biri olacaktÄ±. Tam da 10 Ekim’den sonra yaÅŸanan tablo olmasÄ±n diye ülkenin iÅŸçileri, emekçileri, kadÄ±nlarÄ± bir araya gelmiÅŸ barÄ±ÅŸ diyorlardÄ±. Ancak 9 Ekim gecesi miting katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±yla aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± aynÄ± saatlerde Antep’ten yola çÄ±kan iki araç ülkenin en büyük katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

10 Ekim 2015… Pek çoÄŸumuz için hayatÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih, bir daha asla eskisi gibi olmadÄ± hayat. AslÄ±nda ülke için de öyle. Ankara GarÄ±’nda patlayan iki canlÄ± bombadan sonra ülke güzel bir gün görmedi. IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±larÄ± devam etti, savaÅŸ ÅŸiddetlendi, bölgede taÅŸ taÅŸ üstünde bÄ±rakÄ±lmadÄ±. Hukuk, adalet, insan haklarÄ±, demokrasi bunlar uzun zamandÄ±r bu topraklarda hiç olmayan ÅŸeyler.

10 Ekim 2015 önemli bir tarih. Memleketin yakÄ±n tarihinin ÅŸifresi belki de. Siyasal iktidarÄ±n kaybettiÄŸi seçimi yeniden kazanmak için neler yapabileceÄŸinin somut örneÄŸi. Ä°ki seçim arasÄ±nda ülkenin kaderini deÄŸiÅŸtiren gün belki de. Kimin planladÄ±ÄŸÄ±, nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kimlerin hangi biçimlerde sorumlu olduÄŸunun bu kadar somut olduÄŸu baÅŸka bir katliam yok-tur belki de.

Bu katliam davasÄ±dÄ±r izini sürdüÄŸümüz. 11 Ekim gününden bu yana, bütün sorumlularÄ± yargÄ±layÄ±n diye çÄ±rpÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, adaletin nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu tarif etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. Çünkü bu ülke böyle bir yer, önce katledilirsiniz, sonra bu katliamÄ±n arkasÄ±ndan adalet aramak için de uzun zorlu bir mücadele vermek zorunda kalÄ±rsÄ±nÄ±z. GözyaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± akÄ±tamazsÄ±nÄ±z, oturup hüngür hüngür aÄŸlamak bile mümkün olmaz.

Bizim durumumuz da iÅŸte tam böyle. Bu katliamÄ±n tanÄ±klarÄ±, mitingin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± olanlar, sÄ±rf meslekleri avukat olduÄŸu için ÅŸikayetçi sÄ±ralarÄ±nda deÄŸil, avukat koltuklarÄ±nda oturur. 1.5 yÄ±l IÅžÄ°D’li sanÄ±klarla, katillerle göz göze asÄ±l katiller siz deÄŸilsiniz demek zorunda kalÄ±nÄ±r. Yüzlerce klasörden belge, kanÄ±t toplanÄ±r. Ä°ÅŸte bakÄ±n siyasal iktidar ve her noktada olan devlet yetkilisi sorumlu dersiniz. Tane tane anlatÄ±p, gerçek sorumlulara gitmelisiniz diye mahkeme heyetini ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z, baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± artÄ±k resmen ilan edilmiÅŸ olan yargÄ± ile boÄŸuÅŸursunuz.

7 KasÄ±m 2016 günü baÅŸlayan yargÄ±lama süreci, sekiz ay gizli devam eden soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan bu mücadelenin yeri bizler için. Antep’te son derece aleni örgütlenmiÅŸ IÅžÄ°D hücresinin büyük bir rahatlÄ±kla gerçekleÅŸtirdiÄŸi bir katliamdan söz ediyoruz. Dernekleri, hücre evleri, depolarÄ±, araçlarÄ±, emlakçÄ±larÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ± kontrol eden elemanlarÄ± olan bir örgüt. Devletin her kademesinin bildiÄŸi ama dokunmadÄ±ÄŸÄ±, izlediÄŸi ama gözaltÄ±na bile almadÄ±ÄŸÄ± bir yapÄ±lanma.

Ä°ÅŸte bu Antep yapÄ±lanmasÄ± büyük bir kolaylÄ±kla katliamÄ± gerçekleÅŸtirip sonra da geldikleri rahatlÄ±kla Antep’e geri dönebilmiÅŸtir. Antep’te bir süre daha aynÄ± hücre evlerini kullanmaya devam etmiÅŸ, kaçmaya saklanmaya bile zahmet etmemiÅŸlerdir. Çünkü Ankara SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara Emniyeti, Antep Emniyeti ne katliamdan önce ne de katliamdan sonra iÅŸini yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. IÅžÄ°D örgütlenmesine Antep’te göz yuman, izin veren, yol veren bütün kurumlar açÄ±kça sorumludur.

Dosyaya gelen belgeler gerçekten durumun vahametini ortaya koymaktadÄ±r. SÄ±nÄ±rlarÄ±n nasÄ±l IÅžÄ°D kontrolünde olduÄŸunu, her dakika eleman getirip götürdüklerini bu iÅŸleri sÄ±nÄ±rlardaki askerlerle telefon görüÅŸmeleri yapacak kadar rahat yaptÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz.

Ankara ValiliÄŸinin, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸünün, Ä°stihbarat Dairesinin yüzlerce ihbara raÄŸmen hiçbir önlem almadan miting yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Miting gibi kalabalÄ±k yerlerde canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± olabilir yazan istihbarat gizlenerek baÅŸlamÄ±ÅŸ bir mitingdir söz konusu olan.

Ä°lk duruÅŸmada ÅŸunu söylemiÅŸtik; 9 Ekim gecesi Antep’ten yola çÄ±kan araç engellenebilirdi, hiç yola çÄ±kmamasÄ± saÄŸlanabilirdi. Bu yapÄ±lmadÄ±, o araç Ankara’ya girdi ve barÄ±ÅŸ mitingi 103 kiÅŸinin öldüÄŸü, yüzlerce insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± bir katliam alanÄ±na dönüÅŸtü.

Bütün belgelere, sunduÄŸumuz bütün kayÄ±tlara dosyalara büyük bir kayÄ±tsÄ±zlÄ±kla bakÄ±lÄ±yor ve hiçbir kamu görevlisi hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmÄ±yor. Halen yargÄ±lanan tek bir kamu görevlisi bile yok. Hatta duruÅŸma savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±nda mütalaa verebilirim deme noktasÄ±ndadÄ±r. 12-13 Haziran duruÅŸma grubunda savcÄ±nÄ±n “Bu dosya bence tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r” deme ihtimali bulunmaktadÄ±r.

Ä°ÅŸte bu tablo ile 12-13 Haziran’da duruÅŸmalara devam edeceÄŸiz. Yine gerçek sorumluluklardan söz edecek ve gerçek bir adaletin ancak bu ÅŸekilde tesis edilebileceÄŸini ifade edeceÄŸiz. Bu hali ile bitirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na ise izin vermeyeceÄŸiz elbette.

YukarÄ±da da söylemiÅŸtim, her birimizin birebir maÄŸduru olduÄŸu bir dava bu. Bu insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçtan zarar görenler hepimiziz. Bütün bir ülkenin davasÄ± bu aslÄ±nda. O yüzden biliyoruz ki ülkede demokrasi mücadelesinin önemli bir parçasÄ± ve birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z.

Adalet dediÄŸimiz kocaman ÅŸeyin tek baÅŸÄ±na mahkeme salonunda saÄŸlanabilir bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. 10 Ekim günü yarÄ±m kalan barÄ±ÅŸ mitinginin devamÄ±nÄ± saÄŸlayabiliriz. Evet hesap denen ÅŸey bu mitingin yani barÄ±ÅŸ mücadelesinin devamÄ± biraz da. Elbette ki 24 Haziran seçimleri sonra….

Bizden aldÄ±klarÄ± her bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± verecekler, gülüÅŸlerimizi yok etmenin hesabÄ±nÄ±, her duruÅŸmaya büyük bir inançla gelen annelere, babalara, kardeÅŸlere, eÅŸlere yaÅŸattÄ±klarÄ±nÄ±n sonra. O gün çok uzak deÄŸil. Bu zor günleri hep birlikte aÅŸtÄ±k, 25 Haziran’a ulaÅŸacaÄŸÄ±z elbet.

*10 Ekim davasÄ± avukatlarÄ±ndan

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