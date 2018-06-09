3. Havalimanı ve Kanal İstanbul, Yeniköy'ü vurdu

İnşaatı için 2 milyondan fazla ağacın kesildiği 3’üncü havalimanı, Yeniköy’ü nefessiz bıraktı.

İstanbul’da yaşanan doğa talanı, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ağzından “Biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz” sözleriyle itirafa dönüşmüştü. Yapımı devam eden 3’üncü havalimanı ve henüz proje aşamasında olan Kanal İstanbul projesi de kentin tek nefes kaynağı Kuzey Ormanları’nı yok etmeye devam ediyor. Küçükçekmece Gölü’nden başlayıp Arnavutköy’den Karadeniz’e ulaşacak olan Kanal İstanbul, faaliyete geçtiği takdirde dibinde çok az oksijen bulunan Marmara Denizi’ni oksijensiz bırakacak. Yine İstanbul’un içme suyunu karşılayan Terkos başta olmak üzere birçok baraj da ya yok olacak ya da içme suyu özelliğini kaybetmeyle karşı karşıya kalacak.

AĞAÇSIZ, ÇIPLAK ARAZİLER KALDI

2 milyondan fazla ağacın kesilmesine neden proje aynı zamanda kuşların göç yollarında ve bölgenin flora ve faunasında da geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz ekolojik etkiler bırakıyor. 3’üncü havalimanının inşaatını, yarattığı tahribatı ve Kanal İstanbul projesinin Karadeniz’e döküldüğü yeri görmek için Eyüp ve Arnavutköy’e bağlı köyleri gezdik. İlk durağımız Eyüp’e bağlı Göktürk Mahallesi oluyor. Havalimanı inşaat alanına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ve ormanların içinde bulunan Göktürk’ten havalimanına doğru giderken, bir anda ormanlar yerini çıplak arazilere bırakıyor. Havalimanı bağlantı yolları için yüzlerce hafriyat kamyonu, dozerler ve iş makinelerinin çalıştığı arazilerde toz bulutu hakim.

HABER VERİLMEDEN İSTİMLAK YAPILDI

Yeniköy Mahallesi’nde ramazan nedeniyle kapalı olan kahvehanenin önünde oturanlarla sohbet ediyoruz. “Eskiden mahallemiz sessizdi. Huzur vardı. Şimdi ise gördüğünüz gibi toz bulutları ve sesten gece dahi uyuyamaz duruma geldik” diyorlar. Kanal İstanbul projesinin Karadeniz’e bağlandığı yer de bu mahallenin dibinden geçiyor. Hem Kanal İstanbul hem de havalimanı nedeniyle binlerce dönümlük arazi istimlak edilmiş. Mahalleliler, arazilerinin kendilerinden habersiz istimlak edildiğini hesaplarına yatırılan paralardan öğrendiklerini ifade ediyor.

‘HAYVAN OTLATACAK ARAZİ KALMADI’

Bu yurttaşlardan biri olan Bora Dayılar, yaşadığı mağduriyet için mahkemeye başvurduğunu ancak henüz hiçbir sonuç alamadığını dile getiriyor. Yaşadıkları mahallede çiftçilik yaptıklarını ancak topraklarının ellerinden alınmasının ardından hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Dayılar, “Hayvanları otlatmak için yeşil arazi kalmadı. Bu saatten sonra ne yapacağım, kendime ve çocuklarıma nasıl bir gelecek öreceğim? 3’üncü havalimanı yapıldığı zamandan beri buraların yapısı bozulmuş durumda. Havalimanı inşaatı başladığında 110 baş hayvanımız vardı. Şimdi yok. Yakında da hayvancılık sektöründen silinip gideceğiz. Havalimanının yapılmasıyla arazilerimiz elimizden alındı ve tarım burada bitti. Kanal İstanbul da yapılırsa hayvancılık tamamen biter” diye konuştu. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 14:14

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