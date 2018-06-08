Servis Esnafı Derneğinden İBB önünde plaka tahdit eylemi

İstabul Servis Esnafı Derneği üyeleri, servis plakalarına tahdit verilmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Akşam saatlerinde belediye binasının önünde toplanan bir grup servis esnafı yetkililerle görüşmek istedi. Daha sonra belediyenin önünde oturma eylemi yapan esnaf sloganlar attı.

Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel de destek verdi.

İSED Başkanı Cuma Tekin yaptığı açıklamada kendilerine söz verildiğini belirterek esnaf için plaka tahdidi istedi.

Fotoğraf: DHA

Esnaf, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni de kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, diğer servisçilerin müdahalesiyle tekrar açıldı. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 07:36

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