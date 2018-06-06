Soylu'dan bedelli askerlik açıklaması: Seçim sonrası konuşulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir." dedi. Soylu katıldığı NTV'de açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

♦ "26-27 kilometrede hat kuruyoruz, Kandil uzak hedef değil."

♦ "Kandil'in alınması kaçınılmazdır. Bunun seçimle ilişkilendirilmesi yanlış."

♦ "Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir"

♦ "Kandil'e uzaktan bakan bir Türkiye değiliz. Böyle bir Türkiye çok eski tarihlerde kaldı. İstediğimiz zaman, istediğimiz güçte ve istediğimiz noktada operasyon yapabilme kapasitesine sahip bir Türkiye var bugün.FETÖ'de şunu bilmenizi isterim cezaevi ve dışarısı dahil hala yapmamız gereken çok şey var ve üzerine acımasız bir şekilde gitmeliyiz. İş adamlarının sermayelerine çöktüler."

♦ "24 Haziran seçimlerine giderken şunu düşünüyorum, bugün Demirtaş'ı içeriden çıkarmak isteyenler yarın FETÖ'cüleri çıkarmak isteyebilir."

♦ "Gündemimizde af yok. MHP'nin kendi seçim beyannamesinde böyle bir gündem var. Hükümet koalisyonuna daha adım atmış değiliz. Bu seçim sonucunda belli olacak."

♦ "Her dönem bedelli askerlik konuşulur. Terör ile mücadele ediyoruz. Şehit veriyoruz. Binlerce insan arkasında. Bu kararı vermek kolay bir iş değil. Seçim sonrası tekrar oturulur, konuşulur."

♦ "UBER, yetkisiz taşımacılıktır. Başka bir belgeyi taksi taşımacılığı olarak kullanmaktır. Kesilen cezalarla… UBER'e bugün ceza kesilmeye başlanmadı, 2 yıldır kesiliyor. Kanunumuz açık bir şeyi belirtir, bu tür taşımalarda hiçbir şekilde komisyon alınamaz. Bunlar vergilerini Türkiye'ye de vermiyor. Devlet bunlara devam mı desin? Taksilerimizin konforunun yükselmesi, şikayetlerin ortadan kaldırılması lazım."

♦ "Meseleye güvenli şehirler konseptinde bakıyoruz."

♦ "Demirtaş çıksın diyorlar, çukurları biz mi yaptık?" (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 20:28

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