'AKP Elazığ Milletvekili Adayı seçmeni tehdit etti'

AKP Elazığ milletvekili adayı Şermin Balık'ın '24 Haziran onun için çok önemli. Sandıktan ya olacağız ya öleceğiz' sözleri tepki çekti.

Buse VURDU

Ankara

Seçimlere günler kala milletvekili adayları da çalışmalarını hızlandırdı.

AKP'nin Elazığ milletvekili adayı Şermin Balık'ın, “Kurtuluş savaşında kurşunsuz süngü ile mücadele verdik. Bugün medya üzerinden, ekonomi üzerinden sandık üzerinden savaş veriyoruz. 24 Haziran onun için çok önemli. Sandıktan ya olacağız ya öleceğiz" sözleri tepki çekti. CHP Elazığ milletvekili adayı Gürsel Erol, Balık'ın sözlerini, “AKP adayı Elazığ seçmenin tehdit ediyor" dedi.

DANIŞMANI İLE DAVALIK OLMUŞTU

Daha önce parlamento da görev yapan AKP eski milletvekili Şermin Balık, bu seçimlerde yine Elazığ 2. sıradan aday gösterildi. Danışman ve sekreterinin maaşlarından 500 TL para aldığı iddiası ile gündeme gelen Balık, danışmanına, "iftira atıyor" diyerek dava açmış, ancak açtığı davayı kaybetmişti.

SANDIKTA YA OLACAĞIZ YA ÖLECEĞİZ

AKP Elazığ Milletvekili adayı Şermin Balık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kurtuluş savaşında kurşunsuz süngü ile mücadele verdik. Bugün medya üzerinden, ekonomi üzerinden sandık üzerinden savaş veriyoruz. 24 Haziran onun için çok önemli. Sandıktan ya olacağız ya öleceğiz. Sandıktan güçlü çıkmazsak Meclis gücü ile çıkmazsak, üzerimizdeki oyunlar çok daha artacak” ifadelerini kullandı.

'ELAZIĞ'DA BALIK'IN SKANDALI KONUŞULUYOR'

Şermin Balık'ın Elazığ halkını tehdit ettiğini söyleyen CHP'nin Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Gürsel Erol, savaşa değil seçime gidildiğini söyledi. Erol, Balık'ın yaptığı açıklamaya ilişkin “Kime bu kin, düşmanlık? Vatandaşı sanki tehdit ediyor. Bizi seçmek zorundasınız der gibi bir tavır içinde. Bunca yıldır iktidardasınız ve vatandaş artık bu seçimde sizin ne olduğunuzu anladı. 24 Haziran'da gereğini yapacak. Öyle bağırmakla geçmişte yaptığı işlerin üzerini mi örtmeye çalışıyor. Elazığ'da vatandaş Şermin Balık'ın milletvekili olduğu dönemde danışmanı ve sekreterinin maaşlarından 500 TL keserek, kendisinin aldığı bir arabanın borcunu ödettirdiği konuşuluyor. Bu skandalı örtmek, unutturmak için mi tehditvari konuşuyor" sözleri ile tepki gösterdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 18:21

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