Ä°ÅŸÃ§iler gelecek kaygÄ±sÄ±nda, patron bina satma telaÅŸÄ±nda

Bony Ã§orap fabrikasÄ±nda iÅŸÃ§iler fazla mesai olmadan geÃ§inemiyor. Ä°ÅŸlerini bÃ¼yÃ¼ten patron ise AVM ve konut inÅŸaatÄ± iÅŸine girdi.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

Çerkezköy

Ä°ÅŸçilerin daralmasÄ± nedeniyle uzun süredir neredeyse fabrikanÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n izinde olduÄŸu Bony çorap fabrikasÄ±nda iÅŸçiler geleceÄŸe kaygÄ±yla bakÄ±yor. Fazla mesai olmadan geçinemeyen iÅŸçiler, iÅŸsiz kalma korkusu yaÅŸÄ±yor. AVM ve konut inÅŸaatÄ± iÅŸine giren patron ise iÅŸçilere konut satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Buna tepki gösteren iÅŸçiler “Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zdan kazandÄ±ÄŸÄ± paralarla yaptÄ±ÄŸÄ± binalarÄ± yine bize satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” dedi. Seçimlerde iÅŸçiler arasÄ±nda kutuplaÅŸmanÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken bir iÅŸçi “Yoksullukta biriz ama siyasette ayrÄ±yÄ±z. Siyasette de birleÅŸtiÄŸimizde bu iÅŸler deÄŸiÅŸir” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BORÇ Ä°ÇÄ°NDEYÄ°Z

2018’in yÄ±llÄ±k izinlerinin bile kullandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bony çorapta çalÄ±ÅŸan 1300 içinin 500’e yakÄ±nÄ±, ÅŸu an halen izinde. Asgari ücret ile çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± tazminatÄ± alÄ±p iÅŸten ayrÄ±lmak isterken, özellikle kadÄ±n iÅŸçiler arasÄ±nda “GeleceÄŸimiz ne olacak” kaygÄ±sÄ± büyüyor. Bu gidiÅŸat devam ederse iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n da baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler “Bu yaÅŸtan sonra nerede iÅŸ buluruz” diyor. DeÄŸil iÅŸten atÄ±lmak fazla mesaiye kalmamÄ±ÅŸ olmanÄ±n bile kendilerini ekonomik olarak etkilediÄŸini ifade eden iÅŸçiler, “Hepimiz borç içindeyiz. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z asgari ücret hiçbir ÅŸeye yetmiyor. Fazla mesai yaparak evi döndürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Åžimdi o da kalmadÄ±” diyor.

Ücretin dÄ±ÅŸÄ±nda genellikle Ramazan ve Kurban BayramlarÄ±nda verilen 100 liralÄ±k alÄ±ÅŸ-veriÅŸ çekinin bile dört yÄ±ldÄ±r hiç arttÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir iÅŸçi “Bu halde nasÄ±l geçinelim?” diye soruyor.

PATRON Ä°NÅžAAT Ä°ÅžÄ°NE GÄ°RDÄ°

Bony çorap iÅŸçisi geleceÄŸi hakkÄ±nda büyük kaygÄ± duyarken Bony çorap patronu Çerkezköy’e AVM ve konut iÅŸine girerek kendini büyütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Üstelik patron bu konutlarÄ± da iÅŸçilere satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Fabrikaya astÄ±ÄŸÄ± bir ilanla Bony iÅŸçisine yüzde 3 indirim yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyuran patrona tepki gösteren iÅŸçiler “Biz karnÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l doyuracaÄŸÄ±z diye düÅŸünürken patron bize ev satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” diyor. Bir iÅŸçi patronun kendilerinin sÄ±rtÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± paralarla yaptÄ±ÄŸÄ± binalarÄ± tekrar kendilerine satmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek tepki gösteriyor.

YOKSULLUKTA BÄ°RÄ°Z AMA SÄ°YASETTE AYRI

Seçimler yaklaÅŸtÄ±kça tartÄ±ÅŸmalarÄ±n da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Bony çorapta iÅŸçiler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar da hararetli hal almaya baÅŸladÄ±. Muhalefeti destekleyen iÅŸçiler diÄŸerlerine “AnlamÄ±yorsunuz, görmüyorsunuz” derken iktidarÄ± destekleyenler ise muhalefettekileri “vatan hainliÄŸi” ile suçluyor. Daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ bir kÄ±sÄ±m iÅŸçinin hâlâ kararsÄ±z olduÄŸunu belirten bir iÅŸçi, AKP’yi destekleyenlerin tartÄ±ÅŸmalardan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AKP’yi savunamaz noktada olduÄŸunu dile getirdi. Daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ bir iÅŸçinin “HanÄ±ma 20 lira verdim, poÅŸet dolmadan geri geldi” diye ÅŸikayet ettiÄŸini aktaran iÅŸçi, bu iÅŸçinin hâlâ kararsÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.



Bony çorapta bir iÅŸçi bu durumu “Yoksullukta biriz ama siyasette ayrÄ±yÄ±z” diyerek açÄ±klÄ±yor ve devam ediyor: “Her görüÅŸten iÅŸçi aynÄ± kaygÄ±larÄ± duyuyor. AynÄ± düÅŸük ücret ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. AynÄ± yoksulluÄŸu yaÅŸÄ±yoruz. AynÄ± kaygÄ±lar içindeyiz. Ama oy vermeye gelince ayrÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°ÅŸçiler siyasette de birleÅŸince bu iÅŸler deÄŸiÅŸir. YarÄ±n iÅŸsiz kalabiliriz, ücretlerimiz ödenmeyebilir. AsÄ±l biz buna hazÄ±rlanmalÄ±yÄ±z. Bunu engellemek için birleÅŸmeliyiz.”

FotoÄŸraf: ArÅŸiv

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