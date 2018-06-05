Erdoğan: Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya mitinginde konuştu. Erdoğan, ülkede refah seviyesinin yüksek olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Sakarya mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında 'Her eve elhamdülillah buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir" dedi.

Erdoğan, "Konuşuyorlar ekonomide şöyle oldu böyle oldu. Dinleyin dinleyin, bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. Buzdolabı satışı neydi? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı? 3 milyar 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara değil, eğer her eve buzdolabı giriyorsa demek ki bir refah seviyesi var. Otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var" dedi.

APOLET TARTIŞMASINI DEMİRTAŞ'A YÖNELTTİ

Erdoğan, 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in Eroğan'ı alkışlamasıyla başlayan apolet tartışmasını sürdürdü. Muharrem İnce'ye seslenen Erdoğan, "Sen kimsin ya? Sen nesin ya? Sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Ha sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın o apoletleri?" diye konuştu.

PROMPTER CEVABI

Erdoğan promter takıldığı için konuşmasını durdurduğu iddaalarına ise şöyle yanıt verdi:

"Geçen gün öyle diyor. Prompter'ı unutmuşum. Ben prompteri unutmadım, dersini veririm sana. Ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘şurada hocaefeninin önünü kestiler’ bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 17:44

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