Mayıs ayında erkek şiddeti sonucu 37 kadın yaşamını yitirdi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) her ay basına yansıyan haberlerden topladığı verileri açıkladı.

Hükümetin kadın politikaları, kadınların canına mal olmaya devam ediyor. Alınmayan önlemler, uygulanmayan yasalar ve gittikçe artan kadın düşmanı politikalar sonucu mayıs ayında 37 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun (KCDP) her ay basına yansıyan haberlerden topladığı verilere göre;

* Bir önceki aya göre kadın cinayetlerinde artış oldu. En az 37 kadın öldürüldü.

* Mayıs ayında en çok kadın cinayetlerinin işlendiği iller şu şekilde; Bursa’da 7, Edirne’de 3, İstanbul’da 2.

* Mayıs ayında öldürülen birçok kadının, kim tarafından veya neden öldürüldükleri tespit edilmedi. Bunun belirlenmemesiyle yargılama aşamasına da geçilmemesi ya da çok geç başlanması kadın cinayetlerini arttırıyor.

* Mayıs ayında kadınların 13’ü şüpheli ölümle hayatlarından oldu, 12’si tespit edilemedi, 6’sı ekonomik nedenlerle, 3’ü kendi hayatına dair karar almak isterken, 2’si boşanmak ve 1’i barışma teklifini reddettiği bahaneleriyle öldürüldü.

* Bu ay kadın cinayetlerinde 14’ünün faili tespit edilemezken, 10’u evli olduğu erkek tarafından, 6’sı akrabası, 4’ü oğlu, 2’si ayrıldığı erkek ve 1’i babası tarafından öldürüldü.

* Öldürülen kadınların 15’i 36-65 yaş aralığındayken, 4’ü 26-35 yaş arasında, 3’ü 19-25 yaş arasında.

* Mayıs ayında öldürülen kadınların 35’inin koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken, 2’sinin boşanma davasının olduğu biliniyor.

* Öldürülen kadınların 20’sinin çocuğunun olup olmadığı bilinmezken, 14’ünün çocuğu bulunuyordu ve öldürülen 3 kadın hamileydi.

* Şiddetin boyutu da canice bir hal alıyor. Kadınların 14’ü ateşli silahla, 8’i kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i asılarak ve 1’i darp edilerek öldürülürken, 14’ünün nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

EN AZ 23 ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

* Basına yansıyan haberlere göre, mayıs ayında en az 23 çocuk istismara uğradı. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla biliniyor.

* Çocukların 12’si tanımadığı kişiler tarafından, kamuya açık alanlarda istismara uğradılar.

* Mayıs ayında en az 17 kadına cinsel şiddet uygulandı.

* Kadınların 7’si tanımadığı erkekler tarafından, 6’sı tanıdıkları tarafından, 2’si işvereni, 1’i dini nikahlı eşi, 1’i de babası tarafından cinsel şiddete maruz kaldı.

CİNSEL ŞİDDET VE İSTİSMAR VERİLERİ TESPİT EDİLEMİYOR

KCDP, çocuk istismarı verilerine ulaşmanın gittikçe zorlaştığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Kadına yönelik şiddet haberlerinde davalar, yeni yaşanan olaylar ve kadın hareketine dair ayrıntılar yer alıyor. Kadın cinayeti haberleri şikayete bağlı olmaksızın direkt kamuya yansıyorken; cinsel şiddet ve çocuk istismarı haberlerinin ortaya çıkması, gerek bu suçların şikayete bağlı olması, gerek soruşturma ve dava süreçlerinin devam ediyor olmasından dolayı net sayının belirlenmesi zorlaşmaktadır.”

Yapılan açıklamada devletin veri açıklama yükümlülüğünü yerine getirmediğine de dikkat çekildi: “İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin ilgili mercilerinin tespit etmesi ve buna göre şiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekirken; söz konusu makamlar bunları yapmıyor. Bizler, basına yansıyan halini derleyerek bir sayıya ulaşıp, bu çerçevede raporumuzu hazırlıyoruz. Ancak çocuk istismarı ve cinsel şiddet verileri açıkladığımız ve basına yansıyan haberlerden çok daha fazla. Buna göre; 2018 yılının mayıs ayında 37 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 12:53

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