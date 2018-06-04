Guatemala'da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı

Guatemala'da yanardağ patladı. Evleri yok etti, insanları yaktı. 25 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölü sayısının artabileceği söyleniyor.

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, yetkililer yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurdu.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki yanardağdan havaya, kaya, kara duman ve kül püskürdüğü belirtildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Ulusal Felaket Yönetim Kurumu bir lav nehrinin El Rodeo köyünü vurduğunu evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti.

Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ulusal acil durum planının uygulandığını belirtti.

Morales "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uzmanlara göre, yanardağdaki patlama 1974'ten bu yanaki en büyüğü.

Acil durum yetkilisi Sergio Cabanas, bir lav nehrinin yön değiştirip El Rodeo bölgesine doğru ilerlediğini belirtti. Cabanas "Bir lav nehri kıyılarını aşıp El Rodeo köyünü etkiledi. Yaralananlar, yananlar, ölenler var. Maalesef El Rodeo lav altında kaldı ve lav nedeniyle La Libertad köyüne de ulaşamadık, orada da ölenler olabilir" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 08:11

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