Zeynep BakÅŸi KarataÄŸ: TÃ¼rkÃ¼ler Ã§aÄŸdaÅŸ bir yorumla gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±nmalÄ±

Ä°kinci albÃ¼mÃ¼ â€˜Usulcaâ€™yÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde dinleyicilerine sunan Zeynep BakÅŸi KarataÄŸ, Evrensel'e konuÅŸtu.

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

YÄ±llar önce Ä°stanbul’a göç etmiÅŸ Dersimli bir ailenin çocuÄŸu Zeynep BakÅŸi KarataÄŸ. Kimimiz onu o ‘buÄŸulu ve naif’ sesiyle tanÄ±r, severek dinler. KarataÄŸ, ikinci albümü ‘Usulca’yÄ± geçtiÄŸimiz günlerde dinleyicilerine sundu, biz de keyifle dinledik. FarklÄ± bir tat alarak... Çünkü, türkülere; trompet, saksafon ve trombon gibi çalgÄ± aletlerinin eÅŸlik ediÅŸi, gerçekten farklÄ± bir albüm sunuyor bizlere. KarataÄŸ bu durumu ÅŸu sözlerle ifade ediyor: “Bütün bu çeÅŸitlilik bizim müzik anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyan, yansÄ±tan bir ayna gibi. Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za göre türküler biraz da modern bir soundla ve çaÄŸdaÅŸ bir yorumla günümüze taÅŸÄ±nmalÄ±.”

‘Mozaik’in ardÄ±ndan ‘Usulca’ geldi. Bu ikinci solo albümünüz için konuÅŸursak, nasÄ±l geliÅŸti hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±?

Ä°lk solo albümümüz ‘Mozaik’e çok güzel tepkiler aldÄ±k. ‘Biz’ diyorum çünkü çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± eÅŸim Murat ile birlikte yapÄ±yoruz. Tüm düzenlemeler kendisine ait ve her iki albümde de seslendirdiÄŸim Murat KarataÄŸ besteleri var. Her ne kadar kartonette benim adÄ±m yazÄ±yor olsa da albüm bizim, ikimizin...

Evet, Mozaik diyordum... ‘Mozaik’ dinleyici tarafÄ±ndan çok beÄŸenildi ve sevildi. Bu durum bizi tabii ki mutlu ve motive ederken diÄŸer taraftan da beraberinde de bir sorumluluk getirdi. ArtÄ±k buna insanÄ±n kendi kendisi ile yarÄ±ÅŸÄ±mÄ± denir, bir önce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerisinde kalmama telaÅŸÄ±mÄ± denir, bilemiyorum. Genelleme yapmak istemem ama bu sadece bizim deÄŸil de tüm üreten, ürettiÄŸini sunan herkesin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir durumdur belki de. Biz bu hassasiyetle baÅŸladÄ±k ‘Usulca’ya. Her ÅŸeyden önce tÄ±pkÄ± ‘Mozaik’te de olduÄŸu gibi, kalbimize, aklÄ±mÄ±za, hayatÄ±mÄ±za dokunmuÅŸ olan, ÅŸair, ozan ve müzik insanlarÄ±nÄ±n eserlerinden oluÅŸan bir repertuar hazÄ±rladÄ±k. SonrasÄ±nda kendi bestelerimiz geldi peÅŸinden.

Zeynep BakÅŸi KarataÄŸ'Ä±n 'Usulca' albümünün kapaÄŸÄ±

Albümü nasÄ±l tanÄ±mlarsÄ±nÄ±z? Saksafon duydum yanÄ±lmÄ±yorsam bir türküde. BatÄ± müziÄŸinin etkisi azÄ±msanmayacak kadar çok, bu da farklÄ± bir tat vermiÅŸ. Biraz pop, biraz türkü, biraz rock, biraz klasik… Peki, kimlerle çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±? Kimlerin emeÄŸi var, iÅŸin mutfaÄŸÄ± nasÄ±ldÄ±?

Her ÅŸeyden önce, ilk duyuÅŸta sakince ilerleyen bir albüm. AdÄ± gibi usul ama içinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± türler anlamÄ±nda da oldukça hareketli. TÄ±pkÄ± ‘Mozaik’te de olduÄŸu gibi. ‘Kaçma’, ‘Yol AyrÄ± DüÅŸtü’ gibi tamamÄ±yla modern batÄ± pop soundunun aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu eserler var. Trompet, Saksafon ve Trombon duyduÄŸun ‘Gül Yüzlü SultanÄ±m’ adlÄ± eser, eski bir caz plaÄŸÄ± dinliyormuÅŸsunuz hissi uyandÄ±rÄ±yor. Ama bunlarÄ±n yanÄ±nda ‘Ben Gidersem SazÄ±m’ ya da ‘Sen Tabibsin’de geleneksel ile modern soundun uyumlu birleÅŸimi var. Ahmet ile seslendirdiÄŸimiz eserlerde ise daha çok geleneksel sound hakim. SeslendirdiÄŸim için kendimi ÅŸanslÄ± saydÄ±ÄŸÄ±m ve aklÄ±ma, hayatÄ±ma dokunmuÅŸ üç eserde de klasik öÄŸeler öne çÄ±kÄ±yor. Bir YalçÄ±n Tura bestesi olan ‘Umutsuz’, Grup Yorum klasiÄŸi olan ‘UÄŸurlama’ ve bestesi Efkan ÅžeÅŸen’e ait olan ‘Ölürüz De’...

‘Usulca’daki içeriksel ve biçimsel çeÅŸitlilik sanatsal anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± da yansÄ±tÄ±yor galiba...

Bu çeÅŸitlilik de bizim müzik anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyan, yansÄ±tan bir ayna gibi. Bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za göre türküler biraz da modern bir soundla ve çaÄŸdaÅŸ bir yorumla günümüze taÅŸÄ±nmalÄ±dÄ±r. Bunu yaparken de sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±, samimiyetini, derinliÄŸini bozmadan son derece hassas ve düÅŸünerek hareket ettiÄŸimizi de ayrÄ±ca belirtmek isterim. Yani kÄ±sacasÄ± ‘Usulca’; içinde renk, hüzün, ayrÄ±lÄ±k, sevda, türkü, pop, synth, baÄŸlama olan yine bir crossover albüm oldu.

Almanya’da yaÅŸÄ±yorsunuz, peki Türkiye’de var mÄ± yakÄ±n zamanda bir konser, albüm tanÄ±tÄ±mÄ± vs? Ve bundan sonra neler yapacak Zeynep BakÅŸi KarataÄŸ?

Tabii ki konser yapmak ve dinleyicilerimin bu talebine karÅŸÄ±lÄ±k vermek istiyorum. Åžu anda bunun altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Zaten konser planlarÄ±mÄ±zÄ±, Türkiye’de var olan seçim sürecinden ve peÅŸinden gelen tatil sezonundan sonra yapmayÄ± düÅŸünüyoruz. ‘Usulca’, dinleyici için yeni ama kayÄ±ttan baskÄ± aÅŸamasÄ±na ve raflara çÄ±kana kadar ki geçen süre içerisinde bin kere dinleyen benle Murat için çoktan eskidi. Bu sebepten olsa gerek üçüncü albüme baÅŸladÄ±k bile. Dört yeni beste bitti ve ÅŸimdi geri kalan repertuar üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Madem konsere kadar daha vaktimiz var, boÅŸ durmayalÄ±m o halde...

GERÇEKTEN COOL OLDU!

KaracaoÄŸlan’dan ÂÅŸÄ±k Veysel’e, Pir Sultan’dan Muhlis Akarsu’ya kadar birçok ozanÄ±n eserlerinin yanÄ± sÄ±ra, anonim eserler de mevcut albümde. Umut AltÄ±nçaÄŸ, Ahmet Aslan ve Ozbi ise size eÅŸlik ediyor. Zazaca bir eser olan ‘Ere Xora’yÄ± da seslendiriyorsunuz.

KaracaoÄŸlan âÅŸÄ±k edebiyatÄ±nÄ±n en önemli ÅŸairlerinden ve ÅŸiirlerindeki yalÄ±n dil, O’nu daha çok bizden kÄ±lÄ±yor, bizim hayatÄ±mÄ±za dokunuyor. ‘Usulca’da bestesi Murat’a ait olan, daha önce bestelenmemiÅŸ iki KaracaoÄŸlan ÅŸiiri var. ‘SardÄ±r Beni’ ve ‘Yol AyrÄ± DüÅŸtü’ adlÄ± eserler. Hatta üçüncü albüm için dahi KaracaoÄŸlan’dan yeni besteler hazÄ±r. Albümde üç anonim eser var. Bunlardan ‘Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar’ ve ‘Odam Kireç Tutmuyor’a sevgili Ahmet Aslan sesi ve gönlü ile bana eÅŸlik etti. DiÄŸer sözleri anonim, bestesi Murat’a ait olan eser ise Zazaca bir sevda türküsü... Umut AltÄ±nçaÄŸ, benim yirmili yaÅŸlarÄ±mda hayranlÄ±kla dinlediÄŸim bir sesti. O zamanlar bir gün bir düette buluÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z aklÄ±mdan geçmezdi elbette. Eserin kaydÄ± sÄ±rasÄ±nda düet fikri oluÅŸtu ve bu isim yine kalbimize dokunan bir ses olmalÄ±ydÄ±, tÄ±pkÄ± Umut gibi...YaratÄ±cÄ±lÄ±kta, bir ya da birden fazla kiÅŸiyle paslaÅŸmanÄ±n ayrÄ± bir keyfi var. Ortaya çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne ise, o heyecanÄ± ve hevesi bir baÅŸkasÄ±nda da uyandÄ±rÄ±p, onun coÅŸkusuyla da kaynaÅŸmak... Ozbi ile bir araya geldiÄŸimiz eserde tam da bu oldu. Bir Muhlis Akarsu eseri olan ‘Sen Tabipsin SaramazsÄ±n YaramÄ±’ adlÄ± türküyü bambaÅŸka bir düzenleme ve sound yanÄ± sÄ±ra Ozbi’nin rap’iyle buluÅŸturduk. Bir yanda Clubsound, bir yanda çok sÄ±cak bir türkü ve diÄŸer yanda kavgaya ölüme gider gibi asi, derdini canÄ±na katar gibi seven içli bir rapci poet! Gerçekten cool oldu!

FotoÄŸraf: Muhsin Akgün

Albümde ÅŸu ana kadar adÄ± geçen müzisyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, güzel dostumuz Kemal Dinç, ‘Ben Gidersem SazÄ±m’da bana vokaliyle eÅŸlik etti. AyrÄ±ca BaÄŸlama/Cura/YaylÄ± Tambur ile Engin Arslan, Elektro Gitar ile Cihan TanrÄ±verdi ve JurgenMüller, Perküsyon ile Abbas Karacan, Çello ile Özer Arkun ve Keman ile Hüseyin KemancÄ± gibi çok kÄ±ymetli müzisyenlerinde emeÄŸi geçti.

YOLCULUÄžUMUN BAÅžLANGICI; BAÄžLI OLDUÄžUM TOPRAKLAR

Zeynep BakÅŸi KarataÄŸ kimdir, biraz kendinizi tanÄ±tmanÄ±zÄ± isteyeceÄŸim. Müzikle ilgilenmeye ne zaman baÅŸladÄ±nÄ±z?

BüyükÅŸehirde doÄŸup büyümüÅŸ olmak elbette ki Anadolu’daki köklerinden koparmÄ±yor insanÄ±. Benim müzik yolculuÄŸumun baÅŸlangÄ±cÄ±; baÄŸlÄ± olduÄŸum topraklar ve o kültürden alabildiÄŸim pay, ilk duraÄŸÄ± ise babamla evimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sazlÄ± sözlü muhabbetler oldu. AslÄ±nda bu yolculuk bir anlamda sakladÄ±ÄŸÄ±m, ötelediÄŸim, ertelediÄŸim her ÅŸeyle tekrar kucaklaÅŸÄ±p; kendime, kendi içime doÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±m bir yolculuk.

<br />

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 09:46

www.evrensel.net