Yol TV yayÄ±n hayatÄ±na yeniden baÅŸladÄ±

GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Yol Tv yÃ¶neticileri, 'Herkes televizyonunu kapatÄ±yor, biz tekrar â€˜aÃ§Ä±nâ€™ diyeceÄŸiz' diyor.

UÄŸur ZENGÄ°N

Ä°stanbul

YayÄ±nÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda RTÜK tarafÄ±ndan durdurulan Yol TV, Astra uydusu üzerinden yayÄ±n hayatÄ±na yeniden baÅŸladÄ±. “Yol açÄ±lÄ±yor” sloganÄ±yla yayÄ±n hayatÄ±na yeniden baÅŸlayan Yol Tv’nin Program Koordinatörü ÇaÄŸdaÅŸ Sinan DaÄŸ ve Ä°stanbul Koordinatörü Onur Toper sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±. Toper ve DaÄŸ, “SloganlarÄ±mÄ±zdan biri “kur uydunu, aç Youtube’unu”. Öncelikli herkesten beklentimiz bu. SÄ±radan, sÄ±kÄ±cÄ± bir medya organÄ± olmayacaÄŸÄ±z, özgür ve dinamik bir medyayÄ±z” diyor.

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL uygulamalarÄ±ndan biri olarak Yol Tv’nin yayÄ±nÄ± 30 AralÄ±k 2016’da durdurulmuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k olarak 1.5 yÄ±l sonra Yol TV tekrar açÄ±lÄ±yor. Yol TV’nin kendi sözüyle soralÄ±m, Yol TV neye yol açacak?

ÇaÄŸdaÅŸ Sinan DaÄŸ: BahsettiÄŸiniz OHAL uygulamalarÄ± aynÄ± zamanda birçok gazete ve televizyonun kapatÄ±lmasÄ±na, birçok gazetecinin tutuklanmasÄ±na neden oldu. Ana akÄ±m medya tamamÄ±yla yandaÅŸ medyanÄ±n kuyruÄŸuna takÄ±ldÄ±. ÖrneÄŸin son olarak DoÄŸan Medya adeta yandaÅŸ medyaya peÅŸkeÅŸ çekildi. Muhalefetin kendini ifade edebileceÄŸi televizyon kanalÄ± sayÄ±sÄ± parmakla sayÄ±lÄ±r düzeyde. Ancak gelinen noktada muhalif medyaya uygulanan baskÄ±, kendileri için de bir dezavantaja dönüÅŸtü. Mevcut medyanÄ±n yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tek yönlü ve iktidara yaranma hedefli olduÄŸu adeta paçalarÄ±ndan akÄ±yor. Bu anlayÄ±ÅŸ bu yayÄ±nlarÄ± izlenmez ve çekilmez kÄ±lÄ±yor. Yol TV’nin hukuksuz biçimde Türksat’tan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o dönem, kapatamazsÄ±nÄ±z ve susturamazsÄ±nÄ±z demiÅŸtik. KÄ±sa bir aranÄ±n ardÄ±ndan Yol’u hep birlikte yeniden açÄ±yoruz. Özgür dinamik medya mottosunu baÅŸa koyarak yola çÄ±kÄ±yoruz. Güçlü bir alternatif medya ihtiyacÄ±na, imkan sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± zorlayarak karÅŸÄ±lÄ±k bulmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Koca bir medya mecrasÄ±nÄ±n üzerine çöken sessizlik, karanlÄ±k kapat geride kalsÄ±n diyoruz. Dönemin olumsuzluklarÄ±nÄ± bahane etmeden iddialÄ± medya organlarÄ±nÄ± var etmemiz gerekiyor.

KanalÄ±n seçim 24 Haziran öncesinde açÄ±lmasÄ± önceden mi planlandÄ± yoksa ‘hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ’ bir yeniden kuruluÅŸ süreci mi yaÅŸandÄ±?

Onur Toper: Denk geldi, iyi de oldu. Seçimler öncesi iktidarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olan tüm muhalif seslere karÅŸÄ± televizyonlarda bir ambargo var ÅŸu an. Çok ayyuka çÄ±ktÄ± bu durum, büyük tepki var ‘ana akÄ±m medya’ denen yandaÅŸ medyaya. TelevizyonlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor herkes. Biz tekrar ‘açÄ±n’ diyeceÄŸiz. Herkesin sesi olmaya geliyoruz.

Televizyonu açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hangi programlarÄ± göreceÄŸiz?

ÇaÄŸdaÅŸ Sinan DaÄŸ: Öncelikle yüzünü sosyal medyaya dönen bir yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z olacak. Dinamik medya anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±za paralel olarak bir program 20 dakika olacak. ProgramlarÄ±mÄ±z stüdyoyla kÄ±sÄ±tlÄ± kalmayacak. OdaÄŸÄ±na izleyiciyi koyan bir yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z olacak. FarklÄ± formatlar ve içeriklerle izleyicilerimizin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±z. Haber merkezimiz ana haber bülteni ve ek olarak gün içinde iki haber bülteni hazÄ±rlayacak. Haberi sokakta ve geliÅŸmelerin olduÄŸu noktalardan takip edeceÄŸiz. KadÄ±nlarÄ±n, gençlerin, iÅŸçilerin kendi gündemlerini deÄŸerlendirdikleri programlar olacak. Elbette Alevi toplumunun programlarÄ± olacak. TartÄ±ÅŸma programlarÄ±mÄ±zda toplumun ilgi odaÄŸÄ±nda olan isimleri aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z. EkranÄ±mÄ±z tüm yüzlere açÄ±k olacak. FarklÄ± seslerin, farklÄ± yüzlerin ekranda yer almasÄ±nÄ± önemsiyoruz. Toplumun da buna ihtiyacÄ± var.

Yol TV Program Koordinatörü ÇaÄŸdaÅŸ Sinan DaÄŸ ve Ä°stanbul Koordinatörü Onur Toper. FotoÄŸraflar: Yol TV

‘TÜM Ä°MKANLARI DEÄžERLENDÄ°RECEÄžÄ°Z’

Yol Tv daha önce RTÜK tarafÄ±ndan Türksat’tan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi bildiÄŸimiz kadarÄ±yla Astra uydusu üzerinden yayÄ±n hayatÄ±na yeniden baÅŸlÄ±yor. Bu, tercihten ziyade olasÄ± bir kapatmanÄ±n da önüne geçmek için mi? Muhalif bir yayÄ±n organÄ±nÄ±n nasÄ±l hayatta kalabileceÄŸine dair de bir ipucu olsa gerek.

Onur Toper: Hiçbir koÅŸulda çareler tükenmez. YaklaÅŸÄ±k iki senedir OHAL var, ama çok büyük bir demokratik temeli var bu ülkenin. Ä°stedikleri gibi at koÅŸturmalarÄ±na engel oluyor. Bugün sadece iktidarÄ±n kontrolündeki uydular bir yayÄ±n alanÄ± deÄŸil, sosyal medya uçsuz bucaksÄ±z bir alan. Yol TV çok köklü bir kanal olduÄŸu için, kanalÄ±n kuruluÅŸunu bilen, emeÄŸi geçen, sesini bir ÅŸekilde bu kanal aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurmuÅŸ olan herkes Astra uydusunu kurmak için adÄ±m atacaktÄ±r. Biz de bu konuda her türlü kolaylÄ±ÄŸÄ± yapmaya hazÄ±rÄ±z. Uydu dÄ±ÅŸÄ±nda sosyal medyayÄ± da aktif bir ÅŸekilde kullanacaÄŸÄ±z. Bir programÄ±mÄ±z 20 dakika. YayÄ±nlanan tüm programlar internetten de rahatlÄ±kla izlenebilecek. Çok basit bir teknolojiyle, sadece stüdyodan deÄŸil her yerden yayÄ±n yapacaÄŸÄ±z. EÄŸer bir sÄ±nÄ±r varsa o sÄ±nÄ±ra kadar tüm imkanlarÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz.

KanalÄ± Türkiye’den izleyecek olan izleyiciler için söz konusu uydudan kanala ulaÅŸmak biraz daha dolambaçlÄ±. Bu dezavantajÄ± da düÅŸünürsek izleyicinin kanala ulaÅŸmasÄ± nasÄ±l olacak ya da alternatif yollar var mÄ±?

ÇaÄŸdaÅŸ Sinan DaÄŸ: Alternatif medyanÄ±n bütün imkanlarÄ±nÄ± kullanacaÄŸÄ±z. ÖrneÄŸin uydu kurmasa bile herkesin ulaÅŸabileceÄŸi youtube’dan sürekli canlÄ± yayÄ±nlarÄ±mÄ±z olacak. Astra uydusunun kurulumunu herkesin anlayabileceÄŸi ÅŸekilde anlatacak videolar yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. Kurulumu kolaylaÅŸtÄ±racak baÅŸka seçenekleri de izleyicilerimize sunacaÄŸÄ±z. KanalÄ±n sosyal medya ayaÄŸÄ±nÄ± kuvvetli tutmayÄ± hedefliyoruz. Kanala ulaÅŸmak Türksat kadar kolay olmasa da hem biz bu süreci kolaylaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z hem de zorluklarÄ±n üstesinden gelmeyi bilen vefalÄ± izleyici kitlemize bu konuda güveniyoruz. DezavantajlarÄ± avantaja çevirmek için baÅŸta sosyal medya olmak üzere bütün fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz.

Yol Tv’nin yayÄ±ncÄ±lÄ±k deneyimini biliyoruz. Türkiye’de özellikle iktidara televizyon kanallarÄ±na tepki duyan milyonlar var. OnlarÄ±n son dönemde televizyondan uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± da sÄ±r deÄŸil. Bu dönemde izleyecek televizyon kanalÄ± bulamayan insanlardan beklentiniz yok mu?

Onur Toper: SloganlarÄ±mÄ±zdan biri “kur uydunu, aç Youtube’unu”. Öncelikli herkesten beklentimiz bu. SÄ±radan, sÄ±kÄ±cÄ± bir medya organÄ± olmayacaÄŸÄ±z, özgür ve dinamik bir medyayÄ±z biz. Kimse bu kanalÄ± açtÄ±ÄŸÄ±na piÅŸman olmayacak. Politik tartÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan, talk showa kadar geniÅŸ bir yelpazemiz var. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kanalÄ±mÄ±zÄ±n sunucusundan teknik ekibine kadar gönüllülük esasÄ±na dayalÄ± çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu baskÄ±cÄ± ortamda elleri kollarÄ± baÄŸlÄ± durmuyorlar. Medya alanÄ±ndaki çÄ±karcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± özgürce yayÄ±n yapÄ±lsÄ±n istiyorlar. Buradan çaÄŸrÄ±mÄ±z olsun. Bu alanda bir ÅŸeyler yapmak isteyen herkesle bu deneyimi paylaÅŸmak istiyoruz. Her türlü yeni öneriye açÄ±ÄŸÄ±z. Yine kanalÄ± daha önceden bilen ve takip eden herkesi de, kanalÄ±na destek olmaya ve reklam vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.

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