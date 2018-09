Yol TV yayÄ±n hayatÄ±na yeniden baÅŸladÄ±

Görüştüğümüz Yol Tv yöneticileri, 'Herkes televizyonunu kapatıyor, biz tekrar ‘açın’ diyeceğiz' diyor.

Uğur ZENGİN

İstanbul

Yayını 2016 yılında RTÜK tarafından durdurulan Yol TV, Astra uydusu üzerinden yayın hayatına yeniden başladı. “Yol açılıyor” sloganıyla yayın hayatına yeniden başlayan Yol Tv’nin Program Koordinatörü Çağdaş Sinan Dağ ve İstanbul Koordinatörü Onur Toper sorularımızı yanıtladı. Toper ve Dağ, “Sloganlarımızdan biri “kur uydunu, aç Youtube’unu”. Öncelikli herkesten beklentimiz bu. Sıradan, sıkıcı bir medya organı olmayacağız, özgür ve dinamik bir medyayız” diyor.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarından biri olarak Yol Tv’nin yayını 30 Aralık 2016’da durdurulmuştu. Yaklaşık olarak 1.5 yıl sonra Yol TV tekrar açılıyor. Yol TV’nin kendi sözüyle soralım, Yol TV neye yol açacak?

Çağdaş Sinan Dağ: Bahsettiğiniz OHAL uygulamaları aynı zamanda birçok gazete ve televizyonun kapatılmasına, birçok gazetecinin tutuklanmasına neden oldu. Ana akım medya tamamıyla yandaş medyanın kuyruğuna takıldı. Örneğin son olarak Doğan Medya adeta yandaş medyaya peşkeş çekildi. Muhalefetin kendini ifade edebileceği televizyon kanalı sayısı parmakla sayılır düzeyde. Ancak gelinen noktada muhalif medyaya uygulanan baskı, kendileri için de bir dezavantaja dönüştü. Mevcut medyanın yayın anlayışının tek yönlü ve iktidara yaranma hedefli olduğu adeta paçalarından akıyor. Bu anlayış bu yayınları izlenmez ve çekilmez kılıyor. Yol TV’nin hukuksuz biçimde Türksat’tan çıkarıldığı o dönem, kapatamazsınız ve susturamazsınız demiştik. Kısa bir aranın ardından Yol’u hep birlikte yeniden açıyoruz. Özgür dinamik medya mottosunu başa koyarak yola çıkıyoruz. Güçlü bir alternatif medya ihtiyacına, imkan sınırlarımızı zorlayarak karşılık bulmaya çalışacağız. Koca bir medya mecrasının üzerine çöken sessizlik, karanlık kapat geride kalsın diyoruz. Dönemin olumsuzluklarını bahane etmeden iddialı medya organlarını var etmemiz gerekiyor.

Kanalın seçim 24 Haziran öncesinde açılması önceden mi planlandı yoksa ‘hızlandırılmış’ bir yeniden kuruluş süreci mi yaşandı?

Onur Toper: Denk geldi, iyi de oldu. Seçimler öncesi iktidarın karşısında olan tüm muhalif seslere karşı televizyonlarda bir ambargo var şu an. Çok ayyuka çıktı bu durum, büyük tepki var ‘ana akım medya’ denen yandaş medyaya. Televizyonlarını kapatıyor herkes. Biz tekrar ‘açın’ diyeceğiz. Herkesin sesi olmaya geliyoruz.

Televizyonu açtığımızda hangi programları göreceğiz?

Çağdaş Sinan Dağ: Öncelikle yüzünü sosyal medyaya dönen bir yayın anlayışımız olacak. Dinamik medya anlayışımıza paralel olarak bir program 20 dakika olacak. Programlarımız stüdyoyla kısıtlı kalmayacak. Odağına izleyiciyi koyan bir yayın anlayışımız olacak. Farklı formatlar ve içeriklerle izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Haber merkezimiz ana haber bülteni ve ek olarak gün içinde iki haber bülteni hazırlayacak. Haberi sokakta ve gelişmelerin olduğu noktalardan takip edeceğiz. Kadınların, gençlerin, işçilerin kendi gündemlerini değerlendirdikleri programlar olacak. Elbette Alevi toplumunun programları olacak. Tartışma programlarımızda toplumun ilgi odağında olan isimleri ağırlayacağız. Ekranımız tüm yüzlere açık olacak. Farklı seslerin, farklı yüzlerin ekranda yer almasını önemsiyoruz. Toplumun da buna ihtiyacı var.

Yol TV Program Koordinatörü Çağdaş Sinan Dağ ve İstanbul Koordinatörü Onur Toper. Fotoğraflar: Yol TV

‘TÜM İMKANLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Yol Tv daha önce RTÜK tarafından Türksat’tan çıkarılmıştı. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Astra uydusu üzerinden yayın hayatına yeniden başlıyor. Bu, tercihten ziyade olası bir kapatmanın da önüne geçmek için mi? Muhalif bir yayın organının nasıl hayatta kalabileceğine dair de bir ipucu olsa gerek.

Onur Toper: Hiçbir koşulda çareler tükenmez. Yaklaşık iki senedir OHAL var, ama çok büyük bir demokratik temeli var bu ülkenin. İstedikleri gibi at koşturmalarına engel oluyor. Bugün sadece iktidarın kontrolündeki uydular bir yayın alanı değil, sosyal medya uçsuz bucaksız bir alan. Yol TV çok köklü bir kanal olduğu için, kanalın kuruluşunu bilen, emeği geçen, sesini bir şekilde bu kanal aracılığıyla duyurmuş olan herkes Astra uydusunu kurmak için adım atacaktır. Biz de bu konuda her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Uydu dışında sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanacağız. Bir programımız 20 dakika. Yayınlanan tüm programlar internetten de rahatlıkla izlenebilecek. Çok basit bir teknolojiyle, sadece stüdyodan değil her yerden yayın yapacağız. Eğer bir sınır varsa o sınıra kadar tüm imkanları değerlendireceğiz.

Kanalı Türkiye’den izleyecek olan izleyiciler için söz konusu uydudan kanala ulaşmak biraz daha dolambaçlı. Bu dezavantajı da düşünürsek izleyicinin kanala ulaşması nasıl olacak ya da alternatif yollar var mı?

Çağdaş Sinan Dağ: Alternatif medyanın bütün imkanlarını kullanacağız. Örneğin uydu kurmasa bile herkesin ulaşabileceği youtube’dan sürekli canlı yayınlarımız olacak. Astra uydusunun kurulumunu herkesin anlayabileceği şekilde anlatacak videolar yayınlayacağız. Kurulumu kolaylaştıracak başka seçenekleri de izleyicilerimize sunacağız. Kanalın sosyal medya ayağını kuvvetli tutmayı hedefliyoruz. Kanala ulaşmak Türksat kadar kolay olmasa da hem biz bu süreci kolaylaştırmaya çalışacağız hem de zorlukların üstesinden gelmeyi bilen vefalı izleyici kitlemize bu konuda güveniyoruz. Dezavantajları avantaja çevirmek için başta sosyal medya olmak üzere bütün fırsatları değerlendireceğiz.

Yol Tv’nin yayıncılık deneyimini biliyoruz. Türkiye’de özellikle iktidara televizyon kanallarına tepki duyan milyonlar var. Onların son dönemde televizyondan uzaklaştıkları da sır değil. Bu dönemde izleyecek televizyon kanalı bulamayan insanlardan beklentiniz yok mu?

Onur Toper: Sloganlarımızdan biri “kur uydunu, aç Youtube’unu”. Öncelikli herkesten beklentimiz bu. Sıradan, sıkıcı bir medya organı olmayacağız, özgür ve dinamik bir medyayız biz. Kimse bu kanalı açtığına pişman olmayacak. Politik tartışma programlarından, talk showa kadar geniş bir yelpazemiz var. Onun dışında kanalımızın sunucusundan teknik ekibine kadar gönüllülük esasına dayalı çalışılıyor. Bu baskıcı ortamda elleri kolları bağlı durmuyorlar. Medya alanındaki çıkarcılığa karşı özgürce yayın yapılsın istiyorlar. Buradan çağrımız olsun. Bu alanda bir şeyler yapmak isteyen herkesle bu deneyimi paylaşmak istiyoruz. Her türlü yeni öneriye açığız. Yine kanalı daha önceden bilen ve takip eden herkesi de, kanalına destek olmaya ve reklam vermeye çağırıyoruz.

www.evrensel.net