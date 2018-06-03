Esenyurt’ta liseli gençlerin 'seçim'i kimden yana?

Esenyurt’tan Umut Yılmaz, ilk defa oy kullanacak arkadaşlarının tutumlarını ve lisedeki genel durumu Genç Hayat’a yazdı.

Umut YILMAZ

Esenyurt

Türkiye’nin geleceği açısından önemli olan 24 Haziran’a sayılı günler kala seçim tartışmalarının liseli gençler arasında da karşılık bulduğu ortada. İlk defa oy kullanacak birçok arkadaşımın Cumhur İttifakı’na ilgi duymadıklarını, ilgi duyan dar kesimin de ailesinin milliyetçi ve muhafazakâr olmasının büyük etken olduğunu gözlemliyor ve iktidarın gençliği kendine yedekleyen, şoven politikalardan etkilendiğini görüyorum. Dolayısıyla taleplerini de kendi ihtiyaçlarından değil bu duyguları besleyen vaat ve hedeflerden yana ortaya koyuyor ve Cumhur İttifakı’nı da bu yönüyle destekliyorlar. Bu isteklerin yerine gelmesiyle ülkenin sorunlarının ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Bugün gençlik içinde; gericileştirilip içi boşaltılan bir müfredata sahip eğitim sisteminin olması, Din derslerinin sayısının artırılması, gençliğin parasız, bilimsel, demokratik eğitim taleplerinin karşılıksız kalması noktasında Millet İttifakı’nın daha güçlü bir seçenek olduğunu ve daha fazla ilgiyle karşılandığını görüyorum. Gençler, Millet İttifakı’nın tüm bu sorunları çözmeyeceğini, bu sorunları ancak gençliğin çözeceğini düşünüyor ama bir nebze de olsa Millet İttifakı’nın sorunların bir kısmını çözebileceğine inanıyor.

Diğer yandan baraj altı bırakılmaya çalışılan HDP de kendini sosyalist, demokrat bir çizgide nitelendiren gençler tarafından hem kendilerini ifade edebildikleri bir çizgi hem baraj altı kalmaması AKP’nin tek adam tek parti iktidarına karşı bir güç olması açısından desteklenmesi gereken bir parti olarak görülüyor. Bu kesim de demokratik bir Türkiye’nin inşa sürecinin parasız, bilimsel, demokratik eğitim taleplerinin güçlü bir karşılığını HDP’de bulabileceğini düşünüyor.

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