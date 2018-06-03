Aziz Yıldırım kimdir?

1998'de tek oy farkla kazandığı başkanlık seçimlerinden bu yana 20 yıldır koltuğunu koruyan Aziz Yıldırım'ın öz geçmişi.

2 Kasım 1952’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Düzce’de gördükten sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) inşaat mühendisi olarak mezun oldu.

NATO altyapı ihalelerine katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibi. 1998’den bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını sürdürüyor. Düzcespor kulübünde de fahri başkanlık yaptı.

1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe yönetiminde görev alan Yıldırım, Metin Aşık’ın başkanlığı dönemindeki 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu oldu.

TEK OY FARKLA BAŞLAYAN BAŞKANLIK 20 YILDIR SÜRÜYOR

15 Şubat 1998'de Vefa Küçük'ten bir oy fazla alarak başkan seçildi.

Yıldırım, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk yaşarken toplamda 13 kupa kaldırdı. Bu süreçte 17 farklı teknik direktörle çalışan Yıldırım’ın takımları 10 kez ligi ikinci bitirdi.

Yıldırım döneminde basketbolda önemli bir atılım yapan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 4 sezondur THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselirken, 1 kez şampiyonluk, 2 kez ikincilik, 1 kez de dördüncülük yaşadı. Kadın Basketbol Takımı ise toplam 35 şampiyonluk yaşadı.

TESİSLEŞME

Aziz Yıldırım dönemindeki ilk icraatlardan biri Fenerbahçe Stadı’nın kapasitesinin artırılarak yenilenmesi oldu. Basketbol takımı için Ülker Sports Arena yapılırken Faruk Ilgaz tesisleri de yenilendi.

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la geçen 20 yılının sportif bilançosu

ŞİKE DAVASI

Başkanlığı döneminde tüzüğü değiştirerek üye sayısını artıran Yıldırım, şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de “Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” ve “Şike yapmak” iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl Metris Cezaevinde kalan Yıldırım, şike davasında 23. duruşma sonunda hüküm giymesine rağmen tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Yargıtay, Ocak 2014’te Yıldırım hakkındaki hükümleri onarken Haziran 2014’te ise kararın infazı durduruldu ve yeniden yargılama kararı verildi.

Yıldırım yeniden yargılama sonucu tüm suçlamalardan beraat etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 09:54

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