Ali Koç kimdir?

Ali Koç, Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan en dişli başkan adayı oldu.

Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin oğlu Ali Koç, 2 Nisan 1967’de İstanbul’da doğdu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan Koç aynı zamanda. Ford Otosan ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı.

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer alıyor ve 2004-2017 yılları arasında derneğin başkanlığını yaptı. Koç, 2018 yılıdna Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde aday oldu.

1985’te Londra Harrow School’dan mezun olduktan sonra Rice Üniversitesi’nde işletme üzerine lisans eğitimi alan Ali Koç, yüksek lisansını Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

Öğrencilik yıllarında aile holdinglerinde görevler aldı. 1990’da J. P. Morgan’da stajyerlik yaptıktan sonra American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile iş hayatına başladı. 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı. 1997'de Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü oldu.

2005’te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

2012’de Rahmi Koç sonrasında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 2016'da Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi sonrasında Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç geçti, Ali Koç ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. 2017'de Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldi.

2017’de Forbes Türkiye'nin “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı.

Ali Koç, TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ'Nİ KURDU

Ali Koç ağabeyi Mustafa Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 2004-2017 arası derneğin başkanlığını yaptı.

İlk kez 2006’da Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na giren Koç, Aziz Yıldırım'ın listesinde asbaşkanlığa kadar yükseldi ve iki dönem görevde kaldı.

Aziz Yıldırım’ın hapse girdiği 3 Temmuz Şike Soruşturması sürecinde Yıldırım’ı savundu. “Adalete Fener Yak” kampanyası için toplanan 500 binden fazla imzayı dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

Yönetim kuruluna girdiği günden bu yana Aziz Yıldırım sonrası dönemin başkan adayı olarak görülen Koç, 24 Ekim 2016 günü Haziran 2018'deki seçimlerde aday olacağını açıkladı. 2014’te “Benden sonra burada böyle çapulcular olacaksa yandık. Onun için Ali Koç'a rica ettim. Bıraktığım gün aday olacak, söz verdi. Onun için çapulculara burada yer yok” diyen Aziz Yıldırım, Koç’un başkan adaylığını ilan etmesi sonrası ona olan desteğini çekti. Yıldırım, 2018 seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

'EŞİTSİZLİK DERİNLEŞİYOR' DEDİ, İŞÇİLER YANIT VERDİ

2015'te G20- OECD Nitelikli Çıraklık ve İşbaşında Eğitimin Teşviki Konferansı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada dünyanın zenginleşmesine karşın gelir dağılımı eşitsizliğinin büyüdüğünü, orta sınıfın yok olmaya başladığını ve zengin ile fakirin arasındaki uçurumun derinleştiğini söylemesiyle dikkat çekti.

Ancak aynı sorunların Koç Holding'in şirketlerinde yaşanması sebebiyle işçiler Evrensel aracılığıyla Ali Koç'a tepki gösterdi.

Aynı dönemde Koç Holding'e bağlı Divan Turizm'de sendikalaştıkları için işten atılan işçiler ve Arçelik'le Ford Otosan fabrikalarında çalışanlar, Koç'un eleştirilerinin katmerlisinin kendi fabrikalarında yaşandığını anımsattı.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 09:25

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