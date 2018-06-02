HDP İzmir milletvekili adaylarından Evrensel'in İzmir bürosuna ziyaret

Halkların Demokratik Partisinin İzmir milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna ziyaret gerçekleştirdi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “Senle Değişir” sloganı ile başlattığı seçim çalışmaları kapmasında milletvekili adayları basın kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda HDP İzmir Milletvekili Adayları İdil Uğurlu, Derkay Tan ve Hüseyin Çağlar, Evrensel gazetesi İzmir Bürosunu ziyaret etti.

Evrensel'i ziyaret eden HDP İzmir Milletvekili adayları İdil Uğurlu, Derkay Tan ve Hüseyin Çağlar, iktidarın seçim sürecinde muhalefet partilerine yönelik uyguladığı baskılar üzerinde dururken bağımsız medyanın bu baskıların aşılması yolundaki önemini vurguladı.

Adaylardan Derkay Tan, İzmir'deki gençlerin özellikle yaşam alanlarına müdahalelerden şikayetçi olduklarını belirterek seçim çalışmaları kapsamında genel olarak İzmirlilerin HDP'ye olumlu baktıklarını ifade etti. Hüseyin Çağlar, bu seçimmlerde HDP'nin yüzde 13'ü aşarak barajı geçeceğini söyledi.

Evrensel İzmir temsilcisi Özer Akdemir ise HDP milletvekili adaylarına ziyaretleri için teşekkür ederek başarılar diledi. Akdemir, "AKP iktidarının basına yönelik tüm baskılarına rağmen işçilerin, emekçilerin, ezilen tüm kesimlerin sesi soluğu, gazetesi olmaya devam edeceğiz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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