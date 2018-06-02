Nijerya milli forması yok satıyor; 3 milyon sipariş alındı

Nijerya Futbol Federasyonu, milli takım formasına 3 milyon adet sipariş aldıklarını duyurdu.

Nijerya milli takımının dünya Kupası'nda giyeceği formalar büyük ilgi gördü. Nijerya Futbol Federasyonu 3 milyon adet forma siparişi aldıklarını duyurdu. Nijerya Futbol Federasyonu, üç milyon forma siparişi aldıklarını söylerken, taraftarlar Nike’ın Londra’daki en büyük mağazasında, Nijerya formasını satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BBC Türkçe'den aktarılan haberde 65 sterline (400 TL) satılan formalar, Nike’ın internet sitesi konulmasından kısa süre sonra da tükendiği belirtildi.

Geçen Şubat’ta gözler önüne çıkan formanın tanıtımında modelik yapan oyuncular arasında Arsenalli Alex Ivobi ve Leicester City’den Wilfried Ndidi de vardı.

Tasarımın, kartal kanadından ilham alan siyah-beyaz kolları ve yeşil gövdesiyle Nijerya’nın 1994’te giydiği formaya göndermede bulunularak hazırlandığı belirtildi.

Deplasman formasının da klasik yeşil çizgili formanın “rafine bir hali” olduğu kaydedildi.

Nijerya’nın bugün Wembley Stadı’nda İngiltere’yle yapacağı ve TRT Spor’dan yayınlanacak hazırlık maçında yeni formalarla sahaya çıkması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 09:36

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