â€˜Daha fazla demokrasiâ€™yi 16 yÄ±ldÄ±r yapmamÄ±ÅŸlarsa artÄ±k hiÃ§ yapamazlar'

Batman'da seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk. AKPâ€™nin 'daha fazla demokrasi' sÃ¶ylemine iliÅŸkin '16 yÄ±ldÄ±r yapamamÄ±ÅŸlarsa artÄ±k hiÃ§ yapamazlar' fikri Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

FÄ±rat TOPAL

Batman

Seçimlere haftalar kala Bölge illerinden Batman sokaklarÄ±ndayÄ±z. 24 Haziran seçimine dair Batman’da halkÄ±n kime, neden oy vereceÄŸini soruyoruz. Kentte yüzde 70’lere varan oy alan HDP’nin varlÄ±ÄŸÄ± bir hayli hissediliyor. Kime denk geldiksek HDP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. Gerekçesi ise, HDP’nin adaletli davranacaÄŸÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayacaÄŸÄ± yönünde. AKP’linin konuÅŸmaktan çekindiÄŸi kentte “AçÄ±z, yol yapmÄ±ÅŸÄ±z diyorlar, asfalt mÄ± yiyeceÄŸiz? diye soruyorlar. Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu olmasÄ±nÄ±n Kürtleri yok saymak olarak deÄŸerlendirildiÄŸi kentte AKP’nin daha fazla demokrasi söylemi ilgili 16 yÄ±ldÄ±r yapamamÄ±ÅŸlar ise artÄ±k yapamazlar düÅŸüncesi öne çÄ±kÄ±yor.

Åžehre ilk girdiÄŸimizde öÄŸle vakti olmasÄ±na raÄŸmen ramazan ayÄ± olmasÄ±ndan kaynaklÄ± sokaklar ve caddelerde pek kimse yok. Bir süre Batman’Ä±n en meÅŸhur caddeleri DiyarbakÄ±r, Gülistan Caddesi’nde dolaÅŸÄ±yoruz. Sonra birçok dükkanÄ±n kapalÄ± olduÄŸu Batman’da yaÅŸayan arkadaÅŸÄ±m HacÄ±’yÄ± arayÄ±p röportaj için kalabalÄ±k, uygun bir yerin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyorum. Daha sonra onunla Sanat SokaÄŸÄ±’nda bir kafe de buluÅŸuyoruz. Ancak bu çevrede de pek kimse yok. Tekstil iÅŸçisi olan HacÄ±’nÄ±n iki iÅŸçi arkadaÅŸÄ± da oturduÄŸumuz kafeye geliyor. Bir masa etrafÄ±nda toplanÄ±yoruz.

‘Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N HAKLARI UMURSANMIYOR’

FotoÄŸraf: Evrensel

35 yaÅŸÄ±nda olan HacÄ±, 3 çocuk babasÄ± ve evi kira. Ä°ki aydÄ±r iÅŸsiz olan HacÄ±’ya seçimde oyunu kimden yana kullanacaÄŸÄ±nÄ± soruyoruz. HacÄ±, oyunu HDP’ye vereceÄŸini belirterek, “Vicdani olarak Türkiye partisine oyumu vereceÄŸim. Çünkü diÄŸer partiler iÅŸçinin haklarÄ±nÄ± umursamÄ±yor. Grev hakkÄ±mÄ±z yok, tazminat hakkÄ±mÄ±z bile ara buluculukla elimizden alÄ±nÄ±yor. HDP’nin bu konuda bize adaletli davranacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz” diyor.

YILLARDIR ÇALIÅžIYOR AMA GEÇÄ°NEMÄ°YOR

ArdÄ±ndan HacÄ±’nÄ±n tekstil iÅŸçisi arkadaÅŸÄ± Serhat ile konuÅŸuyoruz. En son çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada 3 gün çalÄ±ÅŸabilmiÅŸ. Nedeni ise, iÅŸverenin fabrikada çalÄ±ÅŸanlara lavaboya belirli zaman diliminde gitmelerini istediÄŸi için. Serhat da 3 çocuk babasÄ± 33 yaÅŸÄ±nda ve onun da HacÄ± gibi evi kira. Bu seçimden neler beklediÄŸini ve oyunu kime vereceÄŸini sorduÄŸumuz da Serhat, “YÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum, hep içerideyim. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z asgari ücretle kira mÄ± ödeyelim? Pazara mÄ± gidelim? Gelecek mi kuralÄ±m? ÇÄ±kÄ±p ‘Dolar yükseliÅŸi sunidir’ diyorlar. Ancak dolar bizi bitirdi. Esnafa yansÄ±yor, fiyatlara yansÄ±yor, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para asgari ücrete yansÄ±yor. 16 yÄ±ldÄ±r sadece zengini zengin ediyorlar. Fakiri hiç düÅŸünmeyen bir parti olarak görüyorum AKP’yi. Ä°nsanlar burada fabrikalarda köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. AldÄ±klarÄ± asgari ücret maaÅŸ kartlarÄ±na, patronlar el koyup bin TL’ye çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar, denetleyen yok. OHAL’in en çok maÄŸdur olanÄ± iÅŸçiler emekçiler oldu” diyor. Serhat oyunu HDP’ye vereceÄŸini ifade ederek, “HDP, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmÄ±yor, tüm halklara eÅŸit yaklaÅŸÄ±yor. EÅŸcinsellere dahi eÅŸit hak tanÄ±masÄ± bunu gösteriyor” diyor.

HacÄ±’nÄ±n diÄŸer arkadaÅŸÄ± Åžerif söze giriyor. “Oyumu kendime vereceÄŸim. Bunu bize yapÄ±lan baskÄ±lara karÅŸÄ± bir kart olarak kullanacaÄŸÄ±m. Belki iktidara gelir de patronlara karÅŸÄ± hakkÄ±mÄ±zÄ± savunur. HDP’nin temsil ettiÄŸi ezilen insanlardÄ±r. Beni daha iyi temsil edecek baÅŸka parti yok” diyor.

‘HALKIN Ä°RADESÄ°NÄ° NE HAKLA Ä°ÇERÄ°DE TUTUYORLAR?’

Kafenin iÅŸletmecisi Serdar ise daha önce arkadaÅŸÄ±m HacÄ±’ya konuÅŸmak istediÄŸini belirtmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen ilkin yanÄ±mÄ±za gelmekte çekiniyor. Serdar’Ä± iki masa ötede telefonundaki ‘SÄ°RÄ°’ uygulamasÄ±na “Evrensel Gazetesi nedir” diye sorarken duyuyoruz. Onu fark ettiÄŸimizi görünce gülümseyerek yanÄ±mÄ±za geliyor. YaratÄ±lan güvensiz ortamdan kaynaklÄ± böyle bir tutum içinde olduÄŸunu ifade ediyor. Konuyu bildiÄŸi için direk söze baÅŸlÄ±yor: “HalkÄ±n iradesini ne hakla içeride tutuyorlar?” diye sert bir giriÅŸ yapÄ±yor. Serdar, 35 yaÅŸÄ±nda Mazlum DoÄŸan, Kemal Pir ve Deniz GezmiÅŸ adÄ±nda 3 çocuÄŸu var. Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n gerekçesiz tutuklu olmasÄ±nÄ± kabul edilemez olduÄŸunu ve bu duruma CHP’nin neden olduÄŸunu belirterek, “DiÄŸer adaylar çÄ±kÄ±p miting yaparken DemirtaÅŸ içeride bu resmen Kürtleri yok saymaktÄ±r. Benimle ittifakÄ± kabul etmeyen bir partiye oy vermeyeceÄŸim. Mesele Kürtler olunca herkes bir oluyor” diyor. Serdar, ekonomik bir krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunu da iktidarÄ±n halkÄ±n dini duygularÄ±nÄ± kullanarak durumu hasÄ±r altÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “AçÄ±z, yol yapmÄ±ÅŸÄ±z diyorlar, asfalt mÄ± yiyeceÄŸiz? diye soruyor. HDP’nin Batman’da yüzde 70-75 arasÄ± oy alacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

‘BU SEÇÄ°MDE ERDOÄžAN’IN Ä°ÅžÄ° ÇOK ZOR’

Masa gittikçe kalabalÄ±klaÅŸÄ±yor, yanÄ±mÄ±za kafeteryada oturanlardan Süleyman adlÄ± bir yurttaÅŸ geliyor. Süleyman 30 yaÅŸÄ±nda bir kebap ustasÄ±, lokanta iÅŸletiyor. O da sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek baÅŸlÄ±yor söze: “Güvenlik gerekçesi diyorlar, yeri geldiÄŸinde ‘Biz çok güçlüyüz. NATO’nun 2. büyük ordusuyuz’ diyorlar. SandÄ±ÄŸÄ±mÄ± koruyamÄ±yorlar? KoruyamÄ±yorlarsa bÄ±raksÄ±nlar biz koruruz. 170 bin seçmenin oylarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± kabul edilemez. ÇÄ±kÄ±p daha fazla demokrasi diyorlar. O zaman ilk önce OHAL’i kaldÄ±rsÄ±nlar. Hiçbir ÅŸey tarafsÄ±z deÄŸil, yasalar da. Ä°nsanlarÄ± açlÄ±kla terbiye ediyorlar. Ekonomi bitti. EsnafÄ±, çiftçiyi, memuru borçlandÄ±rÄ±p kendilerine mahkum ediyorlar. Ä°nsanlar bir kilo et alamaz hale geldi. ÇÄ±kÄ±p ‘Her ÅŸeyi ithal edeceÄŸiz’ diyorlar. Ä°thal edeceklerine yayla yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rsÄ±nlar. Bu seçimde ErdoÄŸan’Ä±n iÅŸi çok zor. 16 yÄ±ldÄ±r yönetimde bugüne kadar bir ÅŸey yapmayan artÄ±k hiçbir ÅŸey yapamaz” diyor.

SANDIKLARI AY'A DA ÇIKARSALAR GÄ°DÄ°P OYUMUZU KULLANACAÄžIZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Sanat SokaÄŸÄ±’ndan ayrÄ±lÄ±p, Atatürk ParkÄ±’na geliyoruz. HavanÄ±n serinlemesiyle insanlar parkta aÄŸaçlarÄ±n gölgesinde oturup iftar saatini bekliyor. Bir grup yaÅŸlÄ± insanÄ±n sandalyelerle çember kurup muhabbet ettiklerini görünce yanlarÄ±na sokuluyorum, gazeteci olduÄŸumu söyledikten sonra ‘buyur’ ediyorlar. Seçimde kime oy vereceklerini soruyorum. 60 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf amca, “Kime vermemizi istiyorsan ona vereceÄŸiz” diyor ve gülümsüyor. Sonra konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. “Oyumuzu haktan, adaletten yana olana vereceÄŸiz tabii ki de. Onlar sandÄ±klarÄ± aya da çÄ±karsalar gidip oyumuzu kullanacaÄŸÄ±z. Bu oyunlarla bizi vazgeçiremezler. DemirtaÅŸ’Ä±n cezasÄ± yok, ama içeride tutuyorlar, bu haksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Ama HÜDA PAR baÄŸÄ±msÄ±z girdiÄŸi için oylarÄ± düÅŸecek AKP’nin. 4 bizim 1 onlarÄ±n” diyor. 70 yaÅŸÄ±ndaki Cembeli amca söze karÄ±ÅŸÄ±yor: “Münbic’e gireceÄŸim diyen, sandÄ±klarÄ± mÄ± koruyamÄ±yor? Bu mantÄ±klÄ± mÄ±? “diye soruyor ve araya 67 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet amca giriyor. “Fazla pusula basmÄ±ÅŸlar çalmak için” diyor. DemirtaÅŸ’sÄ±z her ÅŸeyin daha da kötüye gittiÄŸini belirten Yusuf amca “DemirtaÅŸ yapÄ±cÄ±ydÄ±. Biz barÄ±ÅŸ istiyoruz. DemirtaÅŸ da barÄ±ÅŸ istedi baÅŸka bir ÅŸey istemedi” diyor. Söze tekrar Cembeli amca giriyor. “Bir asker, bir genç öldüÄŸünde bizim yüreÄŸimiz yanÄ±yor, savaÅŸ istemiyoruz, huzur istiyoruz” diyor. BunlarÄ± söylerken gözleri doluyor.

‘OYUMU MEVCUT Ä°KTÄ°DARA VERMEYECEÄžÄ°M KESÄ°N’

AmcalarÄ±n yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan parkta dolaÅŸmaya devam ediyorum, aÄŸaç gölgesinde gençlerden birine yaklaÅŸÄ±yorum, selam verdikten sonra gazeteci olduÄŸumu ve seçimde kime oy vereceÄŸini soruyorum. Kendisinin öÄŸretmen olduÄŸunu ve ismini vermek istemediÄŸini belirterek, “Henüz karar vermedim ama oyumu mevcut iktidara vermeyeceÄŸim. EÄŸitim politikasÄ±nÄ± beÄŸenmiyorum. Ä°nsanlar atanana kadar neler çekiyor ama bir KHK ile bir kerede iÅŸten atabiliyorlar. Adalet sadece mahkum yargÄ±lamak deÄŸil. Ben Kürt deÄŸilim ama bir Kürt’ün neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissedebiliyorum. Bir taraf güllük gülistanlÄ±k iken bir taraf yangÄ±n yeri. Adalet herkese lazÄ±m olacak” deyip konuÅŸmasÄ±nÄ± bitiriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 23:35

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