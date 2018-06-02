Gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddeden mÃ¼lteciye darp ve iÅŸkence

Denizliâ€™de yaÅŸayan Ä°ranlÄ± mÃ¼lteci Esmaeil, evini basan polislerin darp ve iÅŸkencesine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de geçtiÄŸimiz günlerde Esmaeil isimli Ä°ranlÄ± bir mülteci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden darbedilerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Evini basan polislerin, mukavemet göstermediÄŸi halde kendisine biber gazÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Esmaeil darbedilerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Ä°ÅŸin ilginç yanÄ±; Esmaeil’e siyasi görüÅŸlerinin sorulmasÄ±ydÄ±.

Denizli’de evi basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nan Ä°ranlÄ± mülteci Esmaeil, ÅŸikayetçi olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polislerin kendisine “Senin evde kavga gürültü olduÄŸuna dair ihbar aldÄ±k. BaÅŸÄ±na bir iÅŸ gelmesin diye senin iyiliÄŸin için oradaydÄ±k!” dediÄŸini söyledi. “Siyasi düÅŸüncemden dolayÄ± ben bu iÅŸkenceyi gördüm” sözleriyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gazetemize anlatan Esmaeil, “Åžikayetimi çekmezsem sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmekle tehdit ettiler. Kabul etmeyince aÄŸÄ±r küfürler ettiler. Ä°ran’da açÄ±k siyasi dosyam var orada can güvenliÄŸim yok. Bu yüzden siyasi iltica talebinde bulundum ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan onaylandÄ±” diye konuÅŸtu.

‘GÄ°ZLÄ° NUMARADAN ARAYINCA KABUL ETMEDÄ°M’

GözaltÄ± olayÄ±nÄ±n 4.5 ay önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± polis taciziyle iliÅŸkili olduÄŸunu düÅŸünen Esmaeil ÅŸöyle konuÅŸtu: “Polis olduÄŸunu söyleyen biri beni gizli numaradan aradÄ± görüÅŸmek istedi. Ben de ‘Gizli numaradan arÄ±yor adÄ±nÄ± söylemiyorsun’ diyerek kim olduÄŸunu sordum, kabaca sesini yükseltti. YabancÄ± ÅŸubeye ÅŸikayet etmekle tehdit etti. Telefonda politik arkadaÅŸ çevremi ve siyasi görüÅŸümü sorguladÄ±. BuluÅŸma için de ‘ÇÄ±nar Karakolunun önünde bekle içeri girme’ diyerek resmi olmayan bir görüÅŸme teklif etti. ArdÄ±ndan ikinci kez aradÄ± konuÅŸmalarÄ± kaydettiÄŸimi söyledim. Birkaç ay sonra baÅŸÄ±ma bu olay geldi” dedi.

‘AMERÄ°KA SÄ°ZÄ° BURADA AJAN OLARAK MI BESLÄ°YOR?’

Olay gününü anlatan Esmaeil, “ÜniformalÄ± polisler zili çalmadan kapÄ±nÄ±n menteÅŸelerini sökerek gizlice evime girdiler. Odamda uzanÄ±rken bir baktÄ±m kafama silah dayamÄ±ÅŸlar. Ne olmuÅŸ ne yapmÄ±ÅŸÄ±m dedim ve gözüme biber gazÄ± sÄ±ktÄ±lar. Elim telefona gitti tekme atarak telefonumu kÄ±rdÄ±lar. Giysilerimi yÄ±rttÄ±lar ve kelepçe takÄ±p yumruklayarak araca götürdüler. KomÅŸularÄ±m ‘Sessiz sakin geliyor, niye yumruk atÄ±yorsunuz’ dese de dikkate almadÄ±lar. Araçta bir polis ‘ Amerika sizi ajan olarak mÄ± besliyor burada?’ diye saçma bir soru sordu” diye konuÅŸtu. Karakolda bir odaya kilitlendiÄŸini, sonra kamerasÄ±z tuvalete sürüklenip orada tekrar darbedildiÄŸini ifade eden Esmaeil, “Bir kaÄŸÄ±t getirip okumadan imzalamamÄ± istediler. Ä°mzalamayÄ±nca küfredip tekrar odaya kapattÄ±lar. Sonra ‘Polise direnme, görevini yaptÄ±rmama’ iddiasÄ±yla tutanak tuttular. Åžikayetçi oldum” ÅŸeklinde konuÅŸtu. KafasÄ±nda ve vücudunda darp izleri olmasÄ±na raÄŸmen saÄŸlÄ±k muayenesinde darp olmadÄ±ÄŸÄ±na dair rapor tutulduÄŸunu söyleyen mülteci, ertesi gün hastaneye gittiÄŸini ve kendisine “Kafanda ciddi morluk var müÅŸahede altÄ±nda kalman lazÄ±m diyen doktor birtakÄ±m polis görüÅŸmeleri sonrasÄ±nda darp izi olmadÄ±ÄŸÄ±na dair rapor verdi” dedi.

‘YAÅžADIKLARIMIZ SÄ°STEMATÄ°K BÄ°R SORUN’

Ä°ran'a gönderilmesi durumunda can güvenliÄŸinin tehlikede olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°ranlÄ± mülteci, kendisi gibi zor durumda olan mültecilerin durumunu ise ÅŸu sözlerle aktardÄ±: “OrtadoÄŸu ülkelerinde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Suriye’de savaÅŸ var, Ä°ran’da aÄŸÄ±r ÅŸeriat baskÄ±sÄ± var. Mülteciler baÅŸka ülkelere göçmek zorunda kalÄ±yor. Ortada kolay çözülemeyecek sistematik bir sorun var. Mülteciler kendi ülkelerinden çÄ±ktÄ±ktan sonra da ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yorlar. BaÅŸka ülkeye gitmek için uzun süre Türkiye’de yaÅŸamak zorundayÄ±z. Bu süreçte temel insani haklarÄ±mÄ±zÄ± kullanamÄ±yoruz. Türkiye’de mülteciler ucuz iÅŸ gücü olarak aÄŸÄ±r iÅŸlerde fazla mesai saatleriyle çalÄ±ÅŸÄ±yor. Temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layabilmek için bu istismara maruz kalÄ±yoruz. Asgari ücretin altÄ±nda sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Patronlar bizim bu maÄŸduriyetimizden faydalanÄ±yor. AÄŸÄ±r iÅŸlerde fazla mesailerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar kimi zaman da para vermeden kovuyor. Küfürler edip ‘Polisi ararÄ±m’ diyerek kovuyor. Yasal haklarÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±ndan itiraz edemiyoruz. Öte yandan çoÄŸu zaman eÅŸcinselleri de sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacaklarÄ± homofobinin yüksek olduÄŸu ÅŸehirlere kaydediyorlar. Geçenlerde bir trans Manisa’da aÄŸÄ±r taciz ve ÅŸiddetten kaçarak Denizli’ye geldi. Hayatta kalabilmek için iltica ediyoruz fakat bize insanca yaÅŸama ÅŸansÄ± tanÄ±mÄ±yorlar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 21:32

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