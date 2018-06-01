Foto Muhabiri Çağdaş Erdoğan hakim karşısına çıktı

Fotoğraf çekerken gözaltına alınıp tutuklanan Çağdaş Erdoğan hakkında adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Kadıköy’de fotoğraf çektiği sırada gözaltına alınan ve ardından tutuklanan foto muhabiri Çağdaş Erdoğan hakkında adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

2 Eylül’de Kadıköy’deki Fenerbahçe Stadyumu yakınında bulunan alanda fotoğraf çektiği sırada gözaltına alınan foto muhabiri Çağdaş Erdoğan, MİT sosyal tesislerinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan ve 13 Eylül’de tutuklanan Gazeteci ve Foto Muhabiri Çağdaş Erdoğan, “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmakla” suçlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Erdoğan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Erdoğan ile avukatı Melike Polat hazır bulundu.

P24’ün aktardığı bilgilere göre, Erdoğan ifadesinde, “Tanık ifadeleri dediklerimi doğruluyor. Herhangi bir örgütle ilgim yok. Beraat edeceğime inanıyorum. Tutuklu olduğum sürece 4 sergime katılamamıştım. Önümüzdeki 2 ayda yurt dışında 4 sergim var. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Duruşmada söz alan Avukat Melike Polat, Çağdaş Erdoğan’ın yurt dışından davetler aldığını belirterek, yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Avukat Polat, Çağdaş Erdoğan’ın işinden izin alarak duruşmalara katıldığını belirtti ve duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.

Duruşma savcısı ise Erdoğan’a uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme Erdoğan’ın yurt dışı yasağının kaldırılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 2 Kasım’da görülecek. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 20:02

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