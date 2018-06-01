Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Haziran 2018

Gezi direnişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen eylem, 24 Haziran'a ilişkin gündemler, döviz kurunun halka yansıması ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

1 Haziran Cuma günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 09:43

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