Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Haziran 2018
Gezi direnişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen eylem, 24 Haziran'a ilişkin gündemler, döviz kurunun halka yansıması ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gezi direnişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen eylem, 24 Haziran'a ilişkin gündemler, döviz kurunun halka yansıması ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
1 Haziran Cuma günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (Evrensel Web TV)Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 09:43
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