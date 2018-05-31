Gezi Direnişi'nin 5. yılı: Karanlık gider Gezi kalır

Gezi Parkı direnişinin 5. yılında Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla yüzlerce kişi Taksim’de bir araya geldi. Polis Gezi Parkı’na yürümek isteyen kitlenin önünü Fransız Konsolosluğu önünde keserken, burada yapılan açıklamada “Bitiremediniz. Hep birlikte vekilimizle sendikacımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla, annelerimizle, öğrencilerimizle buradayız” dedi.

Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilip yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayıp kısa süre içinde yüz binlerce kişinin adalet, demokrasi, özgürlük ve barış talebiyle sokağa çıktığı bir harekete dönüşen Gezi Parkı eylemlerinin 5. yıl dönümü için yüzlerce kişi Taksim’de bir araya geldi. Anma etkinliğine karşı Taksim'i ablukaya alan polis, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattı. Taksim Dayanışması bileşenleri, Gezi'de yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ile ağabeyi Gürkan Korkmaz, Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım, Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Gedik, Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İl Eş Başkanı Esengül Demir, HDP Milletvekili adayı Oya Ersoy, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında olduğu yüzlerce kişi yoğun ablukaya rağmen Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde bir araya geldi.

‘ONLAR BİZE GEZİ’Yİ EMANET ETTİLER’

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

Burada toplanan kitle, “OHAL gider Gezi kalır”, “Saray gider Gezi kalır”, “Her yer Gezi, her yer direniş”, sloganlarıyla Fransız Kültür Merkezi’nin önüne kadar yürüdü. Kültür Merkezi önüne barikat kuran polis, kitlenin parka yürümesine izin vermedi. Fransız Kültür Merkezi önünde yürüyüşü sonlandıran kitle adına basın açıklamasını Taksim Dayanışması’ndan Mücella Yapıcı okudu. Yapıcı, “Bitiremediniz. Hep birlikte, vekilimizle sendikacımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla, annelerimizle, öğrencilerimizle buradayız. Belki görmüyorsunuz ama Gezi’de kaybettiğimiz canlarımız da burada. Onlar bize dayanışmayı, sevgiyi, kardeşliği hediye ettiler. Onlar bize Gezi’yi emanet ettiler. Onların emanetine sahip çıkacağız.” dedi.

Yapıcı, kitlenin Gezi Parkı’na yürümesine engel olunduğu için basın açıklaması yapmayacaklarını belirtti. Yapıcı, 29 Mayıs’ta Karaköy’deki TMMOB’da yapılan açıklamayı okudu. Açıklamanın ardından Gezi’de yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 20:51

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