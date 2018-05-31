Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı

Zinedine Zidane, Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan 5 gün sonra istifasını açıkladı.

Real Madrid'in Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan 5 gün sonra kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 kez lig şampiyonluğu kazanan Zidane, kararını Başkan Florentino Perez'le düzenlediği basın toplantısında ilan etti.

"Değişim zamanı" diyen Zidane, "Önümüzdeki yıl Real Madrid'in başında olmama kararı aldım. Real Madrid bana her şeyi verdi. Hayatım boyunca bu kulübe yakın olacağım. Bu kararı bu kulübü ve Florentino Perez'i çok sevdiğim için aldım. Perez'e minnettarım" dedi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise böyle bir kararı beklemediğini ve Zidane'ın yerine kimi getireceklerini bilmediğini söyledi. (SPOR SERVİSİ)

Fotoğraf: Fernando Villar /EPA/AA

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 14:29

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