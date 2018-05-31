AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sonu sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağında.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sonu sınavları 26-27 Mayıs'ta tamamlanırken öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. 3 ders sınavının ne zaman yapılacağı da bir başka merak konusu.

AÖF sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Buna göre sınavların 10-11 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr/ internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

ÜÇ DERS SINAVI 21 TEMMUZ'DA

Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıl üç derse çıkarıldığı açıklanmıştı. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NEDİR?

Hürriyet’in yansıttığı habere göre AÖF tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile “Üç Ders Sınavı” notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirleniyor. (HABER MERKEZİ)

ALES sonuçları açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 11:45

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