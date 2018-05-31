Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 31 Mayıs 2018
Gezi direnişinin yıl dönümü, 24 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeler, ekonominin gidişatı ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gezi direnişinin yıl dönümü, 24 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeler, ekonominin gidişatı ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
31 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 09:48
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