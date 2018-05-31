Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 31 Mayıs 2018

Gezi direnişinin yıl dönümü, 24 Haziran seçimlerine ilişkin gelişmeler, ekonominin gidişatı ve daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

31 Mayıs Perşembe günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 09:48

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