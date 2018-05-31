UBER şoförleri konuştu: İstanbul’da mevcut bir plaka çetesi var

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla D2 belgelerinde yapılan değişiklikle UBER'e ağır cezalar getirilmesinin ardından şoförler konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı doğrultusunda yapılan, korsan taşımacılığa yönelik yönetmelik değişikliğinin ardından Ulaşım ve Turizm Hizmetleri Derneği Başkanı Ersin Kula'dan açıklama dedi. Kula, "Değişikliğe isyan ediyoruz" dedi.

'İPTALİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ'

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre UBER şoförleri adına konuşan Kula, “D2 belgesiyle ilgili yapılan değişikliğin bizi kapsamadığını düşünüyoruz. Bu değişiklik daha çok şehirlerarası taşımacılık yapan turizm firmalarını etkiler. Ancak henüz uygulamasını görmediğimiz için tedirginiz. İstanbul’da mevcut bir plaka çetesi var. Bunlar günlerce araç şoförlerimizi darp etti. Devlet de bu çeteye teslim olmamalıdır. Bu değişikliğe isyan ediyoruz. Biz de düzenlemenin iptali için başvuruda bulunacağız. Ayrıca biz şehir içinde D2 belgesinden daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği turizm izin belgesini kullanıyoruz. Polisler, UBER şoförlerini çevirdiklerinde bu belgelere bakmadan ceza veriyor. Ancak mahkemede bu cezalar iptal ediliyor” dedi.

Seçim öncesi 'UBER' düzenlemesi: Ağır cezalar gelecek

Uber de dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız."

NE OLMUŞTU?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimat doğrultusunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Bu kapsamda, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 07:56

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