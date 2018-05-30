Tayaş Gıda işçisinden Flormar işçisine destek: Yalnız değilsiniz

Tayaş Gıda işçisi direnişteki Flormar işçisine yazdı: Sesiniz sesimiz, direnişiniz direnişimizdir

Tayaş Gıda İşçisi

Sevgili Flormar işçisi arkadaşlarım

Size çok yakınınızdan, Tayaş Gıda fabrikasından sesleniyorum: Yalnız değilsiniz.

Direniş sesleriniz fabrikamıza kadar geliyor. Bu sadece sizin değil bizim de direnişimiz. Çünkü biliyorsunuz bizim de birçok arkadaşımız sendikalı oldukları için işten atıldı. Hem de küçülme bahanesiyle... Küçüldüğü falan da yok, her gün ne kadar büyüyoruz diye bakıyorlar. Sizin direnişiniz hepimize örnek olacak. Bayram yaklaşıyor. Bayram paramız vardı kesildi. Size ramazanda işçi kıyımı geldi, bizim ise yılbaşı ile bütün haklarımız elimizden alındı. İşte biz de bu yüzden sendikaya üye olduk. Sendika haktır. Devlet bu hakkı veriyor ama bu hakkı kullanmamıza izin vermeyen patronlara dokunmuyor. Sendika haktır engellenemez. Flormar da Tayaş işçisi de sendikalı olacak. Başka yolu yok. Biz de sizler gibi direneceğiz. Fabrika önümüzdeki günlerde 15 günlük bir izin dönemine giriyor. Bu duruş döneminde işçi alımı yapılacağı daha sonra da sendikalı işçilerin çıkarılacağı söylentileri yayılıyor. Yani bayramdan sonra bizim fabrikamızda da biz işçileri bekleyen bir sürpriz var. Şunu unutmasınlar ki biz de tıpkı Flormar işçisi kardeşlerimiz gibi sendika gelene kadar direneceğiz. Sesimizi birlikte duyuracağız. Sesiniz sesimiz, direnişiniz direnişimizdir.

Flormar işçisi Selda Kuşçu: İşçiden yana olmayana oy yok!

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 11:41

www.evrensel.net