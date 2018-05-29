Çepeçevre Yaşam - Turgut Köyü kömür ocaklarına direniyor

Türkiye'de kömürlü termik santrallerin yol açtığı çevre ve sağlık sorunları dendi mi akla gelen ilk yerlerden olan Yatağan bugünlerde eski günlerini mumla aratabilecek yeni bir termik santral projesini tartışıyor. 15'e yakın köyü, on binlerce zeytin ağacını, birinci sınıf tarım topraklarını yok edeceği söylenen termik santralin tahribatı kültürel bakımdan da büyük olacak.

TARIMI, TARİHİ, ZEYTİNLİKLERİ, YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Eski adı Leyne olan Yatağan'a 10 km uzaklıkta bulunan Turgut beldesi son haftalarda komşuları Yeşilbağcılar'ın kaderini yaşayacakları endişesiyle yatıp kalkıyor. Yatağan termik santralinin kömür alımı sahasında bulunan Yeşilbağcılar'ın bir kısmı madenci şirket tarafından istimlak edilerek, köy aşağı ovaya taşınmış. Köyün daha yüksekte kalan kısmındaki evler ile yeni taşınan yer arasında ise devasa bir kömür madeni çukuru oluşmuş.

ZEYTİNLERİ SÖKEN ŞİRKETE ALTIN MADALYA!

Muğla'da, Yatağan Turgut Köylüleri zeytinliklerini ellerinden alıp kömür ocağı yapan şirkete "Zeytin Dostu Derneği" tarafından altın madalya verilmesini protesto etti. Turgut Yardımlaşma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği binasında bir araya gelen Turgutlular, bölgedeki zeytinlikleri söküp ekolojik yıkıma yol açan termik santrale Zeytindostu Derneği tarafından altın madalya verilmesini kara mizah olarak niteledi.

Özer Akdemir'in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam bu hafta, kömür madenleri tarafından köyleri ellerinden alınan Yeşilbağcılar ve onların kaderini paylaşmamak için direnen Turgut Köylüleri ele alıyor. Kömür ocakları tarafından yutulan köyler, sökülen zeytinliklerden elde edilen yağa verilen madalya, yok olan tarih ve bir avuç köylünün direnme çabaları Çepeçevre Yaşam'da. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 18:27

www.evrensel.net