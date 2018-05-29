Bilal Erdoğan: Hz. Muhammed çok iyi bir girişimcilik örneği gösterdi

GİV töreninde konuşan Bilal Erdoğan, 'Peygamber efendimiz, Allah'ın mesajını insanlara ulaştırarak çok iyi bir girişimcilik örneği gösterdi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesinde düzenlenen Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) 6. Girişimcilik Ödül Töreninde konuştu.

Hz. Muhammed'in Allah'ın mesajını insanlara ulaştırarak çok iyi bir girişimcilik örneği gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Bin 400 yıl önce Hicaz'dan çıkıp, Semerkant'a, Çin'e, Endülüs'e uzanan o girişimci ruh, şimdi bizde var mı? İşte bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Girişimcilik dediğimiz zaman çok daha global düşünen girişimciler yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Girişimciliği sadece başkalarının düşünmediği işleri piyasaya hazır hale getirmek olarak değil, başkalarının gitmediği yerlere gitmek olarak da görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin bir siyasete bakan tarafı var, bir de teknik bir regülasyon, kural, kaide bakımından değerlendirilmesi gereken tarafı var" ifadelerini kullandı. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 12:51

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