Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 29 Mayıs 2018
YSK’nin sandık taşıma kararı, faiz artırımıyla döviz kurunda gerileme, Flormar direnişi ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.
YSK’nin sandık taşıma kararı, faiz artırımıyla döviz kurunda gerileme, Flormar direnişi ve daha fazlası Ne Var Ne Yok’ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.
29 Mayıs Salı günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (Evrensel Web TV)Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 09:45
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