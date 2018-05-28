Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin barajı aşması lazım

Kemal Kılıçdaroğlu: HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. İkinci tura Erdoğan'ın karşısına kim kalırsa onu destekleriz.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, öne çıkan başlıklar şöyle:

Muharrem İnce’nin performansını nasıl buluyorsunuz? Adaylığını açıkladığınız gün sayın İnce’yi kürsüye çağırırken kurduğunuz “Gel bakalım Sevgili muharrem İnce” cümlesi kimi kesimlerin tepkisini çekti.

İktidar kesiminin tepkisini çekti. Biz uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim oraya. Başında da sayın sözcüğü var. Muharrem Beyle tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevini başarıyla yerine getiriyor.

Meral Akşener’in bir röportajda dile getirdiği bir iddia var. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura Muharrem İnce’yi istiyor çünkü ben kalırsam kaybedeceğini biliyor” diyor.

Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.

‘İkinci tura Erdoğan’ın karşısına kim kaldıysa, Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz’ onu diyorsunuz yani?

Elbette.

Parlamentoda nasıl aritmatik öngörüyoruz?

Parlamentoda çağunluğu alırız. Parlamentonun yetkileri son dönemde kısıtlandı. Cumhurbaşkanı kararnamelerle uzun süre götürecek. Ama Muharrem Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra daha güçlü bir demokratik parlamenter sistem inşa edilecektir. Güzel bir anayasayla ve toplumun her kesimini kucaklayan hiç bir kesimi dışlamadan bu topraklarda yaşayan bütün insanları kucaklayarak, yurtdışındaki işçilerimizi,düşünce insanlarımızı da kucaklayarak yeni bir anayasa yapacağız.

HDP’nin durumu da Meclis aritmetiğini etkileyecektir. Siz HDP’nin bir baraj sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?

Kamuoyuna yansıyan anketler barajı aşabileceği görülüyor. HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en ezından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Siyasetin ana yeri TBMM’dir. Bütün siyasal partilerin de bir şekilde temsil edildiği bir arena olması lazım. Dolayısıyla diğer partilerinde olmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini de yapacağız. Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanı ve bizim de parlamentoda çoğunlukta olduğumuz bir süreçte kısa süre içinde dünyada hiçbir demokratik ülkenin ‘Türkiye’de demokrasi yoktur’ diyemeyeceği ve imreneceği, demokrasi konusunda kısa sürede ‘Çok görkemli adımlar attılar’ diyebileceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Çünkü bizim gibi düşünmeyen insana da saygı göstereceğiz. Medyayı daha özgür kılacağız. Medye birilerinin veya belli çevrelerin veya belli grupların kontrolünde olmayacak. Onlar halkı özgürce bilgilendirecekler.

EREN ERDEM’İN AÇIKLAMALARI

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in MİT TIR’ları belgesini bülent Tezcan’dan aldığını ve Zaman gazetesine sizin talimatınızla gittiğini açıklaması tartışmalara neden oldu…

Eren Erdem Bey ile görüştüm. MİT TIR’ları ile parti sözcümüz basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri milletvekillerine ve basın mensuplarına dağıttı. Eren Erdem oradan aldım diyor, basın toplantısından aldı, doğru. O belgeler her yerde vardı. 17 internet sitesinde görüntüler yayınlandı. Sitelerden kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir iktidar partisi görmüyorsa kördür. Bu da devlet sırrı oluyor, böyle devlet sırrı olur mu? Herkes biliyor, bu nasıl devlet sırrıdır. Bunu Eren Erdem’e yurtdışı yasağı konulası ayıptır. (HABER MERKEZİ)

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