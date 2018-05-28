İsrail, 'Ermeni Soykırımı'nı tanımayı öngören tasarıyı geri çekti

İsrail 1915'i 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımayı öngören tasarıyı geri çektiğini açıkladı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması ve aynı gün İsrail'in 62 Filistinli'yi katletmesine tepki gösteren Türkiye’ye karşı, 1915'i "soykırım" olarak tanımayı öngören bir tasarının meclise taşınacağını açıklayan İsrail, tasarıyı geri çektiğini açıkladı.

İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 19:18

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