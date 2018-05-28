Şireci işçileri ‘geciken ücretler’ nedeniyle eylem yaptı

Antep’te Şireci Tekstil Fabrikası işçileri AGİ ücretlerinin yatırılmaması nedeniyle eylem yaptı: Geçim derdi boğazımızı sıkıyor.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette olan Şireci Tekstil Fabrikası işçileri bugün vardiya değişiminde iş bıraktı.

07.00-15.00 vardiyası işçilerinin dışarı çıkmasının ardından 15.00-23.00 vardiyasına gelen işçiler de içeri girmeyerek iki vardiya fabrika önünde eyleme geçti. Söz verilmesine rağmen AGİ ücretlerinin zamanında yatırılmaması nedeniyle eylem yaptıklarını belirten işçiler, yaklaşık 45 dakika kadar patronun gelmesini beklediler fakat patron yerine genel müdürleri gelerek “3 Haziran’da ücretlerin yatırılacağı” sözünü verdi. Genel müdürün konuşması üzerine eylem sonlandırıldı, vardiyadaki işçiler iş başı yaptı.

‘BÖYLE ÇOK SÖZ DUYDUK, ARTIK İNANMIYORUZ’

Evrensel’e bilgi veren bir işçi “Şireci’de bugün olan yalnızca uzun zamandır biriken bir öfkenin patlaması” dedi. Fabrikada birçok sorunun olduğunu dile getiren işçi şu sözlerle devam etti: “Sadece çocuk parası gecikmesi değil mesele. Erzak yardımı yapılmadı, ücretler gecikiyor… Geçim derdi zaten boğazımızı sıkar olmuş, bir de çalıştığımızın karşılığını alamayınca başka ne yapabiliriz?”

Yine iş bırakma eylemine katılan bir başka işçi de “Geçim o kadar zorlaştı ki, böyle gecikmelere dayanacak gücümüz yok. Bizim kiramız, faturamız bekleyemiyor. Ayrıca bu ilk değil, ne zaman böyle bir sorun olsa, çıkıyor birileri söz veriyor. Böyle söz çok duyduk, artık inanmıyoruz” dedi. İşçilerin birçoğu benzer biçimde verilen söze güvenmediklerini söyledi ve “Bu uyarıydı, yine hakkımızı alamazsak yine tepki gösteririz” dedi. (Antep/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 16:59

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