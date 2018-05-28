HDP, Demirtaş’ın Fox TV’ye katılması için bakanlığa başvurdu

Demirtaş'ın Fox TV’ye ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması için Adalet Bakanlığına başvuruldu.

HDP Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın ‘Liderler Fox’ta programına katılması için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu.

HDP’den yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş'ın Fox TV’de yayınlanan “Liderler Fox’ta” programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır.

YSK Temsilcimiz Mehmet Tiryaki de Demirtaş'ın 30 Mayıs Çarşamba günü Fox TV'de yayınlanacak Liderler Fox'ta programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılması ve haftalık 10 dakika olan telefon görüşmesi hakkını burada kullanabilmesi için girişimde bulunulmasını istemiştir.” (MEYDA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 16:26

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