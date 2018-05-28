Adalet, demokrasi, özgürlük için #Gezi5Yaşında

Yüz binlerce kişinin adalet, demokrasi, özgürlük ve barış talebiyle sokağa çıktığı bir harekete dönüşen Gezi Parkı eylemleri 5. yaşında...

Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesine karşı başlayan ve kısa süre içinde ülkede yüz binlerce kişinin adalet, demokrasi, özgürlük ve barış talebiyle sokağa çıktığı bir harekete dönüşen Gezi Parkı eylemleri 5. yaşında...

Türkiye çapında milyonlardan oluşan direniş iktidardan yapılan olumsuz açıklamalar ve polisin silahlı, biber gazlı, TOMA’lı ve coplu müdahaleleri ile baskıya karşı isyana dönüşmüştü. Ve beş yıl önce sadece Türkiye değil, dünya tarihine de geçecek bir direniş yaşandı. Eylemler sırasında Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert ve Hasan Ferit Gedik iktidara ve baskıya karşı düzenlenen protesto gösterilerinde hayatını kaybetmişti.

Gezi Direnişi’nin 5. yıldönümünde sanatçılar, milletvekilleri, gazeteciler DE o günleri unutmadığını sosyal medyadan attıkları mesajlarla duyurdu. Meltem Cumbul, Sabahat Akkiraz, Levent Üzümcü, Bülent Emrah Parlak, Şebnem Sönmez, Genco Erkal, Hüseyin Turan, Fırat Tanış, Barbaros Şansal #Gezi5yaşında diyerek Twitter’dan tweet attı.

‘21 GÜN AYNI RÜYAYI GÖRDÜK’

İşte o tweetlerden bazıları:

Şebnem Sönmez: Hepimiz 21 gün aynı rüyayı gördük. Kuluçka vakti kadar zamandaki bu rüyada aşk vardı, ölüm vardı. Zulüm, işkence, inat, umut, özgürlük, cesaret, yok oluş ve diriliş bütün simgeleriyle canlandı. Bu rüya bitmez. Bu rüya gerçektir, yorumu hayal.

Genco Erkal: Unutulur mu? Gezi5yaşında

Hüseyin Turan: İlk üç gün değil, beş yıldır onur duyduğumuz!!!

Zeynep Altıok: Gezi diye yazılır; “Umut”, “İnanç”, “Direniş” diye okunur.!

Tur Yıldız Biçer: İdeolojisiz, denen gencin nereye kadar? diye itiraz ettiği, makul muhaliflikten öteye geçen yetişkinin sana güvenmiyoruz dediği; tepeden tırnağa bir memleketin özgürlüğe,eşitliğe öncelik veren bir gelecek tasavvuru ve yeni bir siyaset talebi olan #Gezi5Yaşında ve giderek büyüyecek.

Hilmi Yarayıcı: Gezi isyandır, Gezi direniştir, Gezi Özgür bir yaşama açılan kapıdır.

Ahmet Şık: Yaşasın bağzı şeyler. #Gezi5Yaşında

İkrar Sarısülük :Güzel bir gelecek için sokaktaydılar. #Gezi5Yasinda

Zafer Atakan: Onlar 5 yıl önceki paylaşımlarını, fotoğraflarını silme telaşındayken, bizler 5 yıl önce gezi direnişindeki paylaşımlarımıza, fotoğraflarımıza bakıp bakıp onur duyuyoruz..

aramızdaki fark bu kadar net.. #Gezi5Yaşında

Gürkan Korkmaz: #Gezi5Yaşında Ali İsmail hep 19 yaşında... #AliİsmailKorkmaz (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:14

www.evrensel.net