Prof. Kaboğlu, İslam ve Taşkın'ın adaylığına yapılan itiraz reddedildi

CHP'nin İstanbul Milletvekili Adayı Prof. İbrahim Kaboğlu dahil KHK ile ihraç edilen 3 profesörün adaylığına itiraz edilmişti, YSK reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için İstanbul'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunuldu. YSK itirazı reddetti.Kaboğlu, Taşkın ve İslam seçime katılabilecek.

"Bir vatandaş" tarafından yapıldığı belirtilen itiraza profesörlerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmeleri gerekçe gösterilirken, itirazın bugün karara bağlanacağı belirtilmişti.

YSK'ye yapılan itiraz reddedildi. Kaboğlu, Taşkın ve İslam seçime katılabilecek.

CHP, milletvekili genel seçimi için Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'yu İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan, Prof. Dr. Cihangir İslam'ı İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan, Prof. Dr. Yüksel Taşkın'ı İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday göstermişti. (İstanbul/DHA)

Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - 144 bin seçmenin sandığı taşınacak

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 16:35

www.evrensel.net