Dondurma yerken dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle yaz aylarında tüketimi artan dondurma, hijyen kurallarına ve soğuk zincire dikkat edilmediğinde sağlığı tehdit ediyor.

Dondurma yaz ayları başta olmak üzere her mevsim sevilerek tüketilen protein, karbonhidrat ve yağın yanı sıra; A, D, E ve B grubu vitaminler ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineralleri içeren besin değeri yüksek bir ürün.

Dondurma üretiminde süt veya çeşitli süt bazlı ürünler ile birlikte izin verilen katkı maddeleri, aroma maddeleri, çeşni maddeleri, meyve, kakao ile salep, şeker kullanılılıyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak hijyenik koşullar altında üretilmeyen ve yeterli soğutması olmayan depolarda depolanan dondurmanın halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Dondurma üretiminde dondurma karışımının pastörize edilmesi gerektiğini belirten Toprak, pastörize edilmediği taktirde hastalık yapıcı mikroorganizmaların gelişip gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, külaha dondurma aktarılmasında kullanılan kaşıkların sürekli temizlenmesi, kaşıkların bekletildiği suyun sıklıkla değiştirilmesi, kullanılan külahların toz vs. kirlenmeyi önleyecek şekilde kapalı kaplarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu sebeplerle dondurma satın alırken tezgahlardaki dondurmaların kapalı kaplarda olmalarına dikkat edilmeli.

‘YUMUŞAMIŞ AMBALAJLI DONDURMAYI ALMAYIN’

Toprak, ambalajlı dondurmalarda etiket bilgisinin dikkatli okunması gerektiğini vurgularken, dondurmanın asla çözündürülüp tekrardan dondurulmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan yumuşamış ambalajlı dondurmaların alınmaması gerektiğini belirten Toprak, “Dondurma alışverişte en son alınıp hızlı bir şekilde dondurucuya konmalı ya da hızla tüketilmeli” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 10:25

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