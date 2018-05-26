Boğaziçili öğrencilerin iddianamesi hazırlandı: Duruşma 6 Haziran'da

Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin iddianamesi hazırlandı.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencilere “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diye tepki gösterdikleri için “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanan öğrenciler hakkındaki iddianame hazırlandı. 13’ü tutuklu 21 öğrenci hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Haziran’a duruşma günü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen Boğaziçili öğrenciler peşi sıra gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün öğrencilerin dosyası, soruşturmayı yürüten savcıdan alınarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Ergün Güçlü’ye verilmişti.

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Savcı Ergün Güçlü tarafından hazırlanan iddianamede, Afrin operasyonu için lokum dağıtılmasını ‘barışçıl’ bir etkinlik olarak tanımlandı. İddianamede, “İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde gayet insani duygularla düzenlenen lokum dağıtımı etkinliği esnasında şüpheliler, barışçıl bir biçimde etkinlik yapan öğrencilere saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalışmaları neticesinde meydana gelen arbede üzerine savcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. İddianamede, lokum dağıtma eylemine tepki gösteren öğrencilerin attıkları sloganlar ve astıkları afişler de delil sayıldı. Öğrenciler, “Saray savaş halklar barış istiyor”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi” sloganları atarak, “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” afişleri asmıştı.

‘TSK’Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK’ İDDİASI

Öğrencilerin devleti ve TSK’yi bölgede işgal gerçekleştiren gayrı meşru güç olarak gösterme çabasında olduklarını iddia eden savcı iddianamede şu ifadelere yer verdi: “Şüpheliler, TSK’yı gayrı meşru güç olarak gösterirken bölgedeki terör örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit kullanmadığını, mazlum olduklarını uluslararası kamuoyuna sergilemeyi amaçlamaktadır. Bahse konu olayların bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerini meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir.”

Savcılık hazırladığı iddianamede öğrencilerin eyleminin, Anayasada sınırları ortaya konan düşünce ve ifade özgürlüğü ya da toplantı ve gösteri yapma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği de öne sürdü. Hazırlanan iddianamede, öğrenciler PKK/KCK/YPG’yi meşru göstermekle de suçlandı.

Öğrenciler hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Haziran’a duruşma günü verdi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 12:34

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