BMC'de işçi kıyımı

İzmir Pınarbaşı'da kurulu olan ve AKP'li Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC'de 40 civarında işçinin işten çıkarıldığı belirtiliyor.

İzmir Pınarbaşı’da bulunan ve AKP'li Ethem Sancak’ın sahibi oldugu BMC otomotiv fabrikasında bugün işçiler işten çıkarıldı. Yaklaşık 35-40 işçinin işten çıkarıldığının iddia edildiği BMC’de 60 işçinin daha çıkarılacağı söyleniyor.

Devlet teşvikleri üzerinden işçi alımı yapan BMC, diğer yandan da işçi kıyımını sürdürüyor. Ekonomideki dalgalanmalar en çok işçiyi etkilerken BMC de ekonominin gidişatı yüzünden işçiyi işten çıkarmakla tehdit ediyor. İşçilere işten çıkarıldıklarına dair bir sebep sunulmazken personel müdürlüğü tarafından işçilere 60 işçinin daha çıkarılacağı söylendiği öğrenildi. Ekonomideki kötü gidişatı işçilere karşı tehdit olarak kullanan BMC yönetimi, metal sözleşmelerinin rövanşı olarak isçiyi korkutmak istiyor. Bir diğer iddia ise teşvikler üzerinden alınan işçilerin deneme süreçleri olarak ifade ediliyor. Her iki durumda da BMC yönetimi işçiyi işten çıkarma tehdidini kullanıyor.

Konuyla ilgili bilgi almak istediğimiz Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal ise işçi çıkarmanın yaşanmadığını, aksine BMC’nin işçi alımı yaptığını söyledi. İşçiler ise çıkışların olduğunu, sendikanın da sesiz kaldığını ifade ediyor. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 23:33

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