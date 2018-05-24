'Yılmaz Güney Sineması'nın yıkılmasına dair hukuki işlem başlatacağız'

Batman Belediyesine atanan kayyım tarafından yıkılan Yılmaz Güney Sineması'nın yerine park yapılmasına tepkiler dinmiyor.

Yılmaz Güney Sineması'nın yerine park yapılmasını, “toplumsal suç” şeklinde niteleyen TMMOB Batman İl Koordinasyonu Sekreteri İbrahim Yıldız, hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Batman Belediyesine atanan kayyım tarafından yıkılan Yılmaz Güney Sineması'nın yerine park yapılmasına tepkiler dinmiyor. Yıkılan sinemanın Batman kenti ile özdeşleştiğini dile getiren TMMOB Batman İl Koordinasyonu Sekreteri İbrahim Yıldız, “Yılmaz Güney Sineması, kentteki ticari amaç gütmeyen tek sinema. Burada insanlar bir araya gelirdi. Kent ile özdeşleşen sinemanın bir diğer yanı ise kentteki birçok kültür sanat etkinliğinin burada yapılıyor olmasıydı. Durum böyle bir halde iken yapılan onca ankete rağmen neden yapılmıyor. Sosyal bir alanın tartışmaya açılarak sinema yerine başka bir yapı inşa etmenin kendisi bana göre toplumsal bir suçtur” değerlendirmesinde bulundu.

‘BELEDİYE SUÇ İŞLEMEKTEDİR’

Yapılan anketlerde, halkın yüzde 70’inin sinemanın yeniden yapılmasını istediğini vurgulayan Yıldız, “Bir kentin yeşil alana ihtiyaç duyduğu kadar sinemaya da camiye de ihtiyacı vardır. Bugün kentin acil ihtiyaçlarından birisi kent ile özdeşleşen sinemanın yapımına başlanmasıdır. Burası halihazırda bir sosyal tesistir. Bu sosyal alanın da yapılmayıp parka çevrilmesi sizi çevreci yapmaz. Bugün yeşil alana çevrilmesi gereken farklı yerler vardır. Yılmaz Güney Sineması alanı sosyal tesis alanı olmasından kaynaklı imar yasasına göre amacı dışında kullanılması da suçtur. Belediye bu anlamıyla da suç işlemektedir” dedi.

‘SİNEMA YENİDEN YAPILMALI’

Batman Demokrasi Platformunun bir bileşeni olarak kentin en büyük yeşil alanı olan Esentepe’nin tamamının yıkılarak camii yapılmasına da itirazlarda bulunduklarını kaydeden Yıldız, “Yapılması gereken, bu derece büyük bir camii değil, yeşil alanı koruyarak bir camii yapılmasıdır. Bunun için de hukuki süreci başlattık. Esentepe ranta açılıyor bu yüzden itirazlarda bulunduk. Bugün Yılmaz Güney Sineması için de hukuki işlemler başlatılacak. Sinemanın yeniden yapılması için hukuki işlemleri sürdüreceğiz” dedi. (Batman/MA)

Kayyımların yok ettiği simgelerin haritası

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 20:15

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