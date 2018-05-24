Hakkari'de 134 köyde sandıkları taşınma talebi tepki gördü

Hakkari Valiliği, YSK'ye yaptığı başvuruda il genelinde 134 köyde bulunan sandıkların 24 Haziran seçimlerinde 38 merkeze taşınma talebi tepki gördü.

Hakkari Valiliğinin 24 Haziran seçimlerinde kentte bulunan 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 köyde birleştirilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı. Toplam 53 mahalle ve 126 köyün bulunduğu Hakkari’de sandık birleştirmelerinin yapılması durumunda her üç kişiden biri başka sandıkta oy kullanacak. YSK’nin kısa süre içerisinde yapılan başvurularla ilgili karar vereceği öğrenildi.

‘ALTINDA FARKLI SEBEPLER VAR’

Valiliğin YSK’ye başvurusundan sonra çevrelerinde bulunan birçok köy muhtarı ile bu durumu değerlendiklerini belirten Ördekli (Kotranis) Köyü Muhtarı Necmettin Yalçın, bölgelerinde 4 köyde yaklaşık 400 seçmenin bulunduğunu ve bu kadar seçmenin başka bir köye giderek oy kullanmak istemediğini söyledi. Yalçın, “Halkımız yurtsever bir halktır. Yılardır bizler Berwar mıntıkasında bulunan köylerde yaşayanlar, kendi bölgemizde oy kullanırdık. Geçen dönemde yapılan referandum seçiminde de Berwar bölgesindeki köyler Kaymaklı (Şumunis) köyünde oy kullandı. Ama bu seçimlerde köyümüzden 26 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka köye gitmemiz isteniyor. Bunun altında başka sebepler var” dedi.

‘GİDİP OYUMUZU KULLANACAĞIZ’

Bu uygulama ile köylülerin sandık başına gitmesinin engellenmesinin planlandığını belirten Yalçın, “Köylerimize giden yolar devlet tarafından kapatılmış. Köyümüze gitmek için onlarca kilometre yolu dolanmak zorunda kalıyoruz. Bizler Berwar mıntıkasındaki 4 köy ve bağlı bulunan mezralarda yaşayanlar yine köylerimizde oy kullanmak istiyoruz. Ben diğer bölgelerdeki köy muhtarları ile de görüştüm. Onlar da bu uygulamaya karşı çıkıyorlar. Bizler ne olursa olsun sandık başına gideceğiz ve oyumuzu partimize vereceğiz. Sandıklar yüz kilometre değil bin kilometre uzağa da götürülse bizler yine o sandığın başına gideriz. Biz hem sandığa sahip çıkacağız hem de oyumuzu partimize vereceğiz” dedi. (Hakkari/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 17:25

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