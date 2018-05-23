Merkez Bankası toplandı: Borç verme faizi 13,5'ten 16,5'e yükseldi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Borç verme faiz oranı yüzde 13,5'ten 16.5'e yükseltildi.

Döviz kurundaki yükseliş üzerine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Borç verme faiz oranı yüzde 13,5'ten 16.5'e yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplandığını duyurdu. TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası'nın toplantısından borç verme faiz oranını yükseltme kararı çıktı. Borç verme faiz oranı 13.5'tan 16.5'e yükseltildi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 4,57'ye geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, olağanüstü toplantı yaptı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, toplantıya, Başkan Murat Çetinkaya ile üyeler Ömer Duman, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal katıldığı belirtildi.

Geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildiği kaydedilen açıklamada, “Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” ifadelerini kullanıldı.

“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek” denilen açıklama şu şekilde:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltilmiştir.

Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

ŞİMŞEK: MERKEZ BANKASININ ATACAĞI HER ADIMDA TAM DESTEĞİM VAR

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası hükümetten gelen ilk açıklamada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şimşek'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB’nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı.

TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL’deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var.

Türkiye’nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz." (EKONOMİ SERVİSİ)

Merkez Bankasının faiz kararıyla dolar 4,57'ye geriledi -23 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 20:06

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