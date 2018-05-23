‘Hafriyat kamyonları 1 yılda 30 can aldı’

Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve Kuzey Ormanları Savunması, bir yıl içinde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 'Etkin denetim' çağrısı yaptı.

Hafriyat kamyonlarının sonucu yaşanan kazalara İBB önünde yaptıkları açıklama ile dikkat çeken Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve Kuzey Ormanları Savunması, bir yıl içinde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Etkin denetim” çağrısı yaptı.

Açıklamada ilk olarak konuşan 13 Mayıs 2016’da Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun altında kalan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Bu bir trafik kazası olsaydı kaza der acımızı yaşardık. Bu bir kaza değil. Acımız geçmiyor. Ben bitti deyinceye kadar bitmeyecek. Katil olmak için elinize silah almanıza gerek yok. Gerekeni yapmayınca da katil olunuyor” diyerek tepki gösterdi. Aslan’ın ardından basın açıklamasını Don Kişot Kolektifi Üyesi Deniz Gündoğmuş okudu. İstanbul içinde on bine yakın hafriyat kamyonu ve beton mikserinin çalıştığını kaydeden Gündoğmuş, son bir senede kamyonların en az 30 insanı öldürdüğünü söyledi. Gündoğmuş, sorunun kalıcı çözümlerle kesin olarak sonlandırılması için şu taleplerde bulundu: “Yaşlı engelli ve çocukların bulunduğu sokaklara ağır tonajlı araçların girmesi yasaklanmalıdır. Şoförleri potansiyel katil haline getiren sefer başına ücretlendirme sistemine son verilmelidir. Elektronik Araç Takip Sistemi ile etkin denetim yapılmalıdır. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik önlemlerin sürekli kontrolü sağlanmalıdır. Mevcut yönetim ve kurallara uyulması sürekli sağlanmalıdır.” (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:28

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