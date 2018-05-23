Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu

Doların rekor kırması üzerine Tahtakale’deki döviz büroları, döviz alım ve satışını kısa süreli durdurdu.

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. (İstanbul/DHA)

Dolar, 4,92'yi, avro 5,76'ı aşarak rekor kırdı (23 Mayıs 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 12:40

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