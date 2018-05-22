Halkbank Genel Müdürü AKP il başkanı gibi konuştu

AA’ya konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, AKP’nin iktidarda olduğu süre boyunca ekonomik olarak daha iyi olduklarını ileri sürdü.

Halkbank’ın 80. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Genel Müdür Osman Arslan, Cumhurbaşkanlığı rejimini övdü, AKP’nin iktidarda olduğu süre boyunca ekonomik olarak daha iyi olduklarını ileri sürdü. Arslan’ın açıklamalarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “Halkbank Reza Zarrab davası nedeniyle milyarlarca dolarlık cezayla karşı karşıya kalacak. Ödemezse bankacılık sektöründen men edilecek. Devletin bir bankasının genel müdürünün bundan bahsetmeyip, siyasi konuşma yapması tam bir rezalet” dedi.

‘2023 HEDEFİ’ DEDİ

AA’ya konuşan Genel Müdür Osman Arslan, seçimlerle birlikte güven ve istikrarın pekişeceğini, daha güçlü bir Türkiye için yatırımların önünün açılacağını ileri sürdü. “Unutulmamalı ki ülkemizin 2002 yılı sonrasında yakaladığı güçlü yönetim anlayışı, Türkiye’nin tüm yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlarken, milletimizin başarı hikayesinde anahtar kelime ‘istikrar’ oldu” diyen Arslan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte daha güçlü bir yapıya geçilmesinin bu istikrarın sürmesi yönünde önemli bir adım olduğunu iddia etti. Arslan, “Haziran ayındaki seçimlerle birlikte ülkemizde güven ve istikrar pekişecek, daha güçlü bir Türkiye için yatırımların önü açılacak. Bu durum 2023 hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlayacaktır” dedi. Halkbank Genel Müdürü Arslan, bankacılık sektörünün, dış finansmana erişim konusunda özellikle son 10 yıldır hiçbir sorun yaşamadığını ileri sürdü.

‘KREDİLER GERİ DÖNMEYECEK’

Osman Arslan’ın açıklamalarını gazetemize değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, “Birincisi o devletin bir bürokratı. Banka da devletin, milletin bankası. Milletin paralarıyla, vergileriyle ayakta duran bir banka. Bu bankanın genel müdürü bankasının durumunun iyi olduğunu gösteren veriler yerine siyasi davranması, devletin nasıl bir parti devletine döndüğünü gösteriyor” dedi.

Arslan’ın banka verileriyle yurt dışı kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notları karşılaştırarak açıklama yapması gerektiğini dile getiren Aksünger, şöyle devam etti: “Kredileri ne kadar çarçur etti, ne kadarı geriye dönecek açıklaması lazım. Faizler konusu ister istemez artıyor. Devlet de bunu sübvanse etmeye çalışıyor. Ama memleketin köylüsünü, esnafını, memleketin gerçek sanayicilerini değil batan şirketleri kurtarmak için yapılıyor. AKP’ye yakın ise bu krediler yine batacak. Kredi garanti fonuna verdikleri paraların çoğu AKP’li iş adamlarına veriliyor ve bunların dönüşleri konusu tereddütlü olacaktır. Önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz.”

TAM BİR REZALET

Halkbank’ın ABD’de süren Zarrab davasında yargılandığına dikkat çeken Aksünger, Halkbank avukatlarının Reza Zarrab’ın rüşvet verdiğini, dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın ve Bakan Zafer Çağlayan’ın rüşvet aldığını kabul ettiğini, Hakan Atilla’nın ise rüşvet almadığını söylediğini aktardı. Halkbank’ın ülkenin bakanıyla birlikte içine girdiği rüşvet organizasyonlarıyla İran’ın paralarını başka yerlere havale ettiğini, hayali ihracatı olmuş gibi göstererek legalize ettiğini dile getiren Aksünger, “Bu nedenle Halkbank maddi cezayla karşı karşıya kalacak. Ödemezse bankacılık sektöründen men edilecek. Milyarlarca dolar cezayı bu milletin, devletin boynuna astılar. Bu ülkeyi yönetenler mi, rüşveti verenler mi, alanlar mı ödeyecek! Hayır bu millet ödeyecek. Ama geldiğimiz yerde genel müdür milyarca dolar cezayla ilgili tek kelime etmiyor, siyasi konuşma yapıyor. Tam bir rezalet. Millete hesap verecekler. Ama bugün, ama yarın” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 16:49

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