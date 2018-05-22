İZBAN'da bakiyesi yetmeyen öğrenci telden atladı, tren çarptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBAN’da uyguladığı ‘artı para' can aldı. Yeterli bakiyesi olmayan lise öğrencisi tellerden atladı, tren çarptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent için hafif raylı banliyö sistemi İZBAN'da 15 Şubat'tan beri dayatılan "artı para" adı altındaki gizli zam uygulaması bir öğrencinin canını aldı.

SoL’un haberine göre; Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, babası ESBAŞ Serbest Bölge'de işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Berkay Çiftçi bu sabah İZBAN'ın Gaziemir durağından trene binmek istedi. Yeni uygulamaya göre kartında en uzak mesafeyi karşılayabilecek bakiyenin bulunması gerekiyordu. Öğrenci kartını makineye okuttu, yeterli bakiye olmadığını görünce, okula yetişebilmek için tel örgülerden atladı. Bu sırada öğrenciye TCDD treni çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Berkay Çiftçi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan Berkay Çiftçi'nin, iki gün sonra lise mezuniyeti töreninin olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Evrensel’e açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İzmir Şube Başkanı Bülent Çuhadar, “Yaşanan olay kesinlikle sosyal belediyecilik anlayışına uymuyor. Bu olay Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya soktuğu 'artı para' siteminin bir sonucudur. Kartında 10 TL olmadığı için ölüyor genç. Bu ‘halk için ulaşım’ dedikleri uygulamanın sonucudur. Böyle birşey kabul edilemez. Ulaşım sisteminin pahalılığı emekçi halkın sırtında bir yüktür” dedi.

'ARTI PARA' NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Şubat'tan bu yana dayattığı "artı para" uygulamasına göre, İZBAN'a binmek isteyen vatandaşların kartında, bulunduğu duraktan en uzak mesafeyi karşılayabilecek kadar bakiyenin bulunması gerekiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 15:53

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