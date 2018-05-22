Çepeçevre Yaşam - Termik santralin öldürdüğü doğa: Yatağan kül barajı



Yatağan Termik Santralinden emekli olan Süleyman Nalbant, termik santral kül dağlarını ve kül barajını Özer Akdemir’in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam'a anlattı.

Yaşamın olmadığı bir gezegen toprağıydı ayaklarımızın altındaki. Pudraya benziyordu, o kadar inceydi. Zaten toprak da değildi üzerinde gezdiğimiz zemin. Termik santralin kül dağıydı!

ÖLÜ BİR GEZEGEN GİBİ!

Oysa burası da, hemen birkaç yüz metre ötesinde görülen vadinin yamaçlarındaki zakkumlar, bademler, makilik gibi, ince yeşil yapraklarıyla gülümseyen delice zeytinleri, yaban kekikleri ve sarı kantaron otlarıyla örtülüymüş bir zamanlar. Yaşam varmış her karışında, bakanın yüzünü güldüren, çiçeklerin kokusundan başını döndüren bir yaşam. Yaşamı yok etmişler ve ölü bir gezegen haline getirmişler vadiyi. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 13:50

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